¡ÚÀ¾Éð¡Û¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö»â»Ò¤Þ¤ó¤Þ¡×³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Á¥§¡¼¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¾Æ¤¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â
¡¡À¾Éð¤Ï£±£¶Æü¡¢£¸·î£±Æü¤«¤é£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¥°¥ë¥á£Î£ï¡¦£±¤ò·è¤á¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥°¥ë¥áÁíÁªµó¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö»â»Ò¤Þ¤ó¤Þ¡¡£²£°£²£µ¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¥°¥ë¥á¤Ï¡¢£±£²µåÃÄºÇÂçµé¤ÎÌó£·£°Å¹ÊÞ£±£°£°£°¼ïÎà°Ê¾å¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¥°¥ë¥á¤ò¡ÖÌ£¡×¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¡Ö±Ç¤¨¡×¤Î£³¹àÌÜ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì£³¾¦ÉÊ¤º¤Ä¡¢ºÇÂç£¹¾¦ÉÊ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢£³¹àÌÜ¤ÎÁí¹çÆÀÅÀ¤«¤é¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö»â»Ò¤Þ¤ó¤Þ¡¡£²£°£²£µ¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò·è¤á¤ë¡£ÅêÉ¼¼Ô¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥°¥Ã¥º¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Á¥§¡¼¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¾Æ¤¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬£±£°Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É·ÊÉÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅêÉ¼¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¥°¥ë¥á¤Ï¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤¬£±°Ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»ä¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£·£°¼ïÎà¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥°¥ë¥á¤ò·è¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÅêÉ¼¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤â¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¤´À¼±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×