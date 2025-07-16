STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ¡¦¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯7·î16Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë­²¬»Ô¤Ë½»¤àÃÝ²¼ÃÒÌðÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÝ²¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²¿¼Ô¤«¤È¶¦ËÅ¤·¡¢2024Ç¯10·î1Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤à60Âå½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢»ØÄê¤Î¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â200Ëü±ß¤ò°ú¤­½Ð¤·¤ÆÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯10·î1Æü¤Ë½÷À­¤Î¼«Âð¤Ë¡¢¶èÌò½ê¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ë¼Ô¤«¤é¡Ö´ÔÉÕ¶â¤ÎÊÝ¸±¶â¤òÊÖ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À­¤Ï¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤ËATM¤«¤é¸½¶â200Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢º¾µ½¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤­·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬¡¢½÷À­¤¬¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤ÀÀè¤Î¸ýºÂ¤òÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÝ²¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½¶â¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃÝ²¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃÝ²¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë10·î¤«¤éÊ£¿ô²ó¤Ëº¾µ½»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢Í¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£