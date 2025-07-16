ºå¿À¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡ÖÅê¤²¤ë¤³¤È°Ê³°¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×Î¾·³ÀèÈ¯¤Îµ¾ÂÇ¤ÎÀ®ÈÝ¤ÇÌÀ°Å
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À0¡½6ÃæÆü¡Ê2025Ç¯7·î16Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï¡¢ÃæÆü¡¦¹â¶¶¤ÎÁ°¤ËÂÇÀþ¤¬»¶È¯4°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê50»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÎíÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï3²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇºÍÌÚ¤¬µ¾ÂÇ¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîµå¤Î¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢ºÍÌÚ¤Ï¥Ð¥ó¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤º¡¢¹â¶¶Åê¼ê¤Ï¡Ê6²ó¤Ë¡Ë¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¡£Ìîµå¤Î¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢Åê¤²¤ë¤³¤È°Ê³°¡Ê¤â¡Ë¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï6²óÌµ»à°ìÎÝ¤Çµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ¹¥µ¡¤ò¹¤²¡¢¤½¤Î¸å¤Î2ÅÀÀèÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£