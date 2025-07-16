ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÀÐ°æ°ìÀ®¡¡¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¡Ä¡ÖÁÀ¤Ã¤¿¤±¤É´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£±£°¡½£±À¾Éð¡Ê2025Ç¯7·î16Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬»Ë¾å72¿ÍÌÜ¡Ê77ÅÙÌÜ¡Ë¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã£À®¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö5ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢½é²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç±¦Íã¤Ø¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤Ç±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡£¤³¤ÎÆü¡¢3ÂÇÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡4²ó2»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿3ÂÇÀÊÌÜ¤Ï±¦Á°¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»°ÎÝÂÇ¡¢ÆóÎÝÂÇ¡¢Ã±ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢6²ó¤ÏÃ±ÂÇ¡£8²ó¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â4°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â½ÐÍè¤¹¤®¡£¥Û¡¼¥à¥é¥óÁÀ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£