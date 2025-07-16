¡Ú»²±¡Áª¡Û±§ºêÎµÆ¸¤¬À¤ÎÉ¸øÂ§»á¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Öº£¤³¤½·¯¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡»²±¡Áª¡Ê£²£°ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÂçºåÁªµó¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀ¤ÎÉ¸øÂ§»á¤¬£±£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÖÀ¤ÎÉ¸øÂ§¡¡¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÀ¸ÇÛ¿®¡×¡Ê£±£µ¡Á£±£·Æü¡¢¸á¸å£²£°»þ¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤ÎÉ»á¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÅÚÃÏ¼èÆÀµ¬À©¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÂÐºö¡¢ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶âÇÑ»ß¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¡¢¸ºÀÇ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂÐºöÅù¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£²Æü¤«¤é³¹Æ¬±éÀâ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö±éÀâ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÊýÄÌ¹Ô¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢³§¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤í¤¦¤è¤È¤¤¤¦´ë²è¡×¤È¤·¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¼ÁÌä¤òÊç½¸¤·¡¢Æ±ÇÛ¿®¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¤ÎÉ»á¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¤³°»öÎã¤òµó¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£º£¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¡Ë£³£¶£°£°Ëü¿Í¤Ç¤·¤ç¡¢¡ÊÀ¯ÉÜ¤Î´Ñ¸÷Î©¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¡Ë¤¢¤È£µÇ¯¤Ç£¶£°£°£°Ëü¿Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ì±Çñ¤ÎÆÃ¶è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Âçºå¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¥ë¡¼¥ë¤È¤«¥Þ¥Ê¡¼¤È¤«¼£°Â¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÆÃ¶è¤ÎÃæ¤ÇÍð¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤´°Õ¸«¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÎ·Ã¤ò¤·¤Ü¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤ÎÉ»á¤Î°¦¸¤¤ÎÌÄ¤À¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦à¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£Æ°Êª°¦¸î³èÆ°¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡ÖÅö»þ¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬´Ä¶Âç¿Ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¿Ã¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Á´¹ñ£²£°£°¤òÄ¶¤¨¤ë¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÆ°Êª°¦¸î¤Î³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤¿¤Á¤ÈÂç²ñ¤ò³«¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊµÄ°÷¤ÎÊý¤È¤«ÀìÌç²È¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡¢Êª¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤é£Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦±§ºêÎµÆ¸¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£±§ºê¤Ï¡ÖÀ¤ÎÉ¸øÂ§¡¢Ç®¤¤ÃË¤Ç¤¹¡£¼ê¤òÈ´¤±¤Ê¤¤ÃË¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤ÃË¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë£±£°ºÐ¤âÇ¯¾å¤Î»ä¤Ï¡¢¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤ÎÉ·¯¤¬»²±¡Áª¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤ÎÇ®¤¤¿´¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿À¤ÎÉ·¯¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤³¤½·¯¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£