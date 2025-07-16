°Å¹õ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡±§Ãè¤òËÄÄ¥¤µ¤»¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ÎºÇ¿·»ö¾ð

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¿Þ4: The Nobel Foundation¡ÊPhoto: U. Montan¡Ë¡Ê¥½¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥ê¡¼¥¹¡Ë / Philipp Weigell¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡Ë
¿Þ5: Lawrence Berkeley National Lab, KPNO, NOIRLab, NSF & AURA¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡¦U¡¦¥á¥¤¥è¡¼¥ëË¾±ó¶À¡Ë / Claire Lamman & DESI collaboration¡ÊDESI¤Ë¤è¤ë±§Ãè¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë / Nicholas Huang¡ÊÆî¶ËÅÀË¾±ó¶À¡Ë
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