À¾Éð¡¡3Ï¢ÇÔ¤Ç79Æü¤Ö¤ê¤Î¼Ú¶âÀ¸³è¤ËÆÍÆþ¡Äº£µ¨ºÇ°¤ÎÈï°ÂÂÇ18¡¡¿·ÆþÃÄ¥Ç¡¼¥Ó¥¹²¿¤È¤«¤·¤Æ¡ª
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð£±¡½£±£°ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯7·î16Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë
¡¡À¾Éð¤¬3Ï¢ÇÔ¡£¤Ä¤¤¤Ë4·î28Æü°ÊÍè79Æü¤Ö¤ê¤Î¼Ú¶âÀ¸³è¤ËµÕÌá¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤ÏÃù¶â7¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤«¤éÀèÈ¯¡¦ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯¤¬5°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï3²ó¤Ë¤â2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢4²ó11°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£2ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤â¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼êÎÏ¤¬À¸Ì¿Àþ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈï°ÂÂÇ¡Ö18¡×¤Ïº£µ¨ºÇ°¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Ë¸µµ¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿À¾Éð¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿·³°¹ñ¿ÍJ¡¦D¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤Î²ÃÆþ¤¬ºÆ¤ÓÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£