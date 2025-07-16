ËÌÅÍ¤ÎÄ¹ÃËºÊ¤ÎÑÛ¡Ö¥«¥Ê¥À¤«¤éÆüËÜ¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡¡Ì¼¤Î³Ø¹»¡¢É×ÉØ¤Î¸Ä¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨·èÃÇ
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ·ò²ð¡Ê58¡ËÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¡¦Ä¹ÃËº´¡¹ÌÚ·òÇ·²ð¤µ¤ó(26)¤ÎºÊ¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÑÛ(32)¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤éÆüËÜ¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÑÛ¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤Ç¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¡¼Â¤Ï¥«¥Ê¥À¤«¤éÆüËÜ¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼÷¡¹¤ÎÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤êÀè¡¹¤Ë»Ï¤Þ¤ë³Ø¹»¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ»äÃ£É×ÉØ¤Î¸Ä¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¡¥«¥Ê¥À¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤âÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¸À¤¦ÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤êµ¢¹ñ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³¤³°À¸³è¡¡±Ñ¸ì¤¬Ãý¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´Á³À¸³è¤Ç¤¤¿¤·¡¡½Ð»º¤È»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡Ä!!!!!!!!¼¡¤ÏÎ¹¹Ô¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¶¦¡¹¡¡µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÑÛ¤Ï·òÇ·²ð¤µ¤ó¤È22Ç¯4·î¤Ë·ëº§¡£¤½¤Î¸åÉ×¤Î½»¤à¥«¥Ê¥À¤ËÅÏ¤êÀ¸³è¡£23Ç¯Ç¯8·î9Æü¤ËÂÚºßÀè¤Î¥«¥Ê¥À¤ÇÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤°¤ËÍê¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ëÆüËÜ¤Ë¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö¤è¤¯·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢ÎÉ¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£