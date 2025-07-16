¡Ö¾¡¼ê¤ËÇÁ¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ºÊ¤ÈÎ¥º§¤·¤¿ÏÃ
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂº¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤Îå«¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤¬¸¶°ø¤ÇÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤ÎÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤ÊºÊ¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ä
¡ÖºÊ¤È¤Ï·ëº§¤·¤Æ5Ç¯¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢ºÊ¤¬¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø¼ñÌ£¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£²È»ö¤Ï¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤âÀ¸ÊÖ»ö¤Ð¤«¤ê¡£¿²¤ë»þ´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢ºÊ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤ÞÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤È²èÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¡£¤¤¤Ä¤â¥²¡¼¥àÃç´Ö¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Øº£Æü¤ÎÉþ¡¢Ä¶»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤Ï¤ä¤¯¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥²¡¼¥àÃç´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï»×¤ï¤º¡ØÃ¯¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ºÊ¤¬¹²¤Æ¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¡¢¾¡¼ê¤ËÇÁ¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤è¡ª¡Ù¤ÈµÕ¥®¥ì¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìä¤¤µÍ¤á¤Æ¤â¡Ø¤¿¤À¤Î¥²¡¼¥àÃç´Ö¡ª¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤«¤éËÍ¤ò¸«¤ëºÊ¤ÎÌÜ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
·ë¶É¡¢ºÊ¤Ï¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËËÍ¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿ºÊ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥²¡¼¥à¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃË¤Ë¿´ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Äº£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Ë
¢¦ É×ÉØ¤Î´Ö¤Ëµ÷Î¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ê¹þ¤à·ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£