¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¾®1Ì¼¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¡£Ì¼¤Î¿´¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤ÏÃ´Ç¤¶µ»Õ¤ÎÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¡ØÌ¼¤¬¾®1¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÀèÀ¸¤¬ÉÝ¤¯¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØÌ¼¤¬¾®1¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÀèÀ¸¤¬ÉÝ¤¯¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤³¤È¤ê/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î¶ìÇº¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£
¡¡¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¼¤¬¡¢Æþ³Ø¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ëÌ¼¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¤Î»Ò¤¬¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¥¯¥é¥¹Á´ÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤ÎÃí°Õ¤â¡¢ÍÄ¤¤Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶µ¼¼¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¶µ°é¼Ô¤¬¤Ä¤¯¤ë´Ä¶¤¬»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÃúÇ«¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ò²¡¤·»¦¤·¤ÆËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¡¢À®¿Í¤·¤¿Âç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤ÀÌ¤È¯Ã£¤ÊÆâÌÌ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤«¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¶µ°é¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ä¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç¿Í¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡á¥Í¥´¥È / »åÌî½Ü