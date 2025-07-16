FCÅìµþvsÂçÊ¬ »î¹çµÏ¿
¡ÚÅ·¹ÄÇÕ3²óÀï¡Û(¥¯¥é¥É)
FCÅìµþ 2-0(Á°È¾2-0)ÂçÊ¬
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[F]Ä¹ÁÒ´´¼ù(19Ê¬)¡¢¾®Àô·Ä(33Ê¬)
<·Ù¹ð>
[Âç]ÌîÖÖÆ×Ìé(36Ê¬)¡¢¥Ç¥ë¥é¥ó(47Ê¬)¡¢°Ëº´¹ÌÊ¿(90Ê¬+4)
´Ñ½°:4,479¿Í
¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯
Éû¿³:ÉðÉôÍÛ²ð¡¢Á¥¶¶¾¼¼¡
¨¦Ä¹Í§&É¶ÀÑÅÄ¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤ÎFCÅìµþ¤¬Å·¹ÄÇÕ4²óÀï¤Ø! Ä¹ÁÒ&¾®Àô·Ä¤Î2È¯¤ÇÂçÊ¬¤ò·âÇË
FCÅìµþ 2-0(Á°È¾2-0)ÂçÊ¬
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[F]Ä¹ÁÒ´´¼ù(19Ê¬)¡¢¾®Àô·Ä(33Ê¬)
<·Ù¹ð>
[Âç]ÌîÖÖÆ×Ìé(36Ê¬)¡¢¥Ç¥ë¥é¥ó(47Ê¬)¡¢°Ëº´¹ÌÊ¿(90Ê¬+4)
´Ñ½°:4,479¿Í
¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯
Éû¿³:ÉðÉôÍÛ²ð¡¢Á¥¶¶¾¼¼¡
¨¦Ä¹Í§&É¶ÀÑÅÄ¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤ÎFCÅìµþ¤¬Å·¹ÄÇÕ4²óÀï¤Ø! Ä¹ÁÒ&¾®Àô·Ä¤Î2È¯¤ÇÂçÊ¬¤ò·âÇË