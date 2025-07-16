¹ÅçvsÆ£»Þ »î¹çµÏ¿
¡ÚÅ·¹ÄÇÕ3²óÀï¡Û(Æ£»Þ¥µ)
¹Åç 5-2(Á°È¾2-2)Æ£»Þ
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¹]²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù(19Ê¬)¡¢Á°ÅÄÄ¾µ±(38Ê¬)¡¢ÃæÂ¼ÁðÂÀ(54Ê¬)¡¢ÃæÌî½¢ÅÍ(67Ê¬)¡¢ÌÚ²¼¹¯²ð(72Ê¬)
[Æ£]ÀõÁÒÎ÷(15Ê¬)¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(44Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¹]²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù(32Ê¬)
[Æ£]ºç¸¶°ÉÂÀ(61Ê¬)
¼ç¿³:Ê¡Åç¹§°ìÏº
Éû¿³:ÆüÈæÌî¿¿¡¢¾¾ËÜ¹¯Ç·
¨§ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤ÎFWÃæÂ¼ÁðÂÀ¤¬ÅêÆþÄ¾¸å¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë! ¹Åç¤¬Æ£»Þ¤òÂà¤±¤ÆÅ·¹ÄÇÕ16¶¯Æþ¤ê
¨¦E-1Í¥¾¡¤«¤é¡ÈÃæ0Æü¡É! MVP&ÆÀÅÀ²¦¤Î¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤Ê¤É¹Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Å·¹ÄÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê
¹Åç 5-2(Á°È¾2-2)Æ£»Þ
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¹]²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù(19Ê¬)¡¢Á°ÅÄÄ¾µ±(38Ê¬)¡¢ÃæÂ¼ÁðÂÀ(54Ê¬)¡¢ÃæÌî½¢ÅÍ(67Ê¬)¡¢ÌÚ²¼¹¯²ð(72Ê¬)
[Æ£]ÀõÁÒÎ÷(15Ê¬)¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(44Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¹]²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù(32Ê¬)
[Æ£]ºç¸¶°ÉÂÀ(61Ê¬)
¼ç¿³:Ê¡Åç¹§°ìÏº
Éû¿³:ÆüÈæÌî¿¿¡¢¾¾ËÜ¹¯Ç·
¨§ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤ÎFWÃæÂ¼ÁðÂÀ¤¬ÅêÆþÄ¾¸å¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë! ¹Åç¤¬Æ£»Þ¤òÂà¤±¤ÆÅ·¹ÄÇÕ16¶¯Æþ¤ê
¨¦E-1Í¥¾¡¤«¤é¡ÈÃæ0Æü¡É! MVP&ÆÀÅÀ²¦¤Î¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤Ê¤É¹Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Å·¹ÄÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê