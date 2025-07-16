¸µÆüËÜÂåÉ½GKÃæÂ¼¹ÒÊå¤¬J3·²ÇÏ¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡¡1·î¤Ë¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤È·ÀÌó²ò½ü
·²ÇÏ¸ø¼°SNS¤¬È¯É½
¡¡J3¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï7·î16Æü¡¢¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½GKÃæÂ¼¹ÒÊå¤¬º£½µ¤«¤éÌó2½µ´ÖÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡30ºÐ¤ÎÃæÂ¼¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç2013Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤Ç¤ÏÀµGK¤È¤·¤Æ¸ø¼°ÀïÄÌ»»59»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÉé½ý¤â¤¢¤Ã¤ÆÀµGK¤ÎºÂ¤ò¼º¤¤¡¢¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î1·î27Æü¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ16Æü¡¢J3¤Î·²ÇÏ¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»SC¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÂ¼¹ÒÊåÁª¼ê¤¬º£½µ¤«¤éÌó2½µ´Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢´À¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë