¡ÚÀ¾Éð¡ÛÅê²õ¤Ç£¶·î£¸Æü¡¦¹ÅçÀï°ÊÍè¤Î£²¥±¥¿¼ºÅÀ¡¡ÅÏÊÕ¡¢º´Æ£¡¢ÅÄÂ¼¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀª¤¤»ß¤á¤é¤ì¤º
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¶Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë
¡¡À¾Éð¤¬£¶·î£¸Æü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè¤Î£±£°¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£·ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿£¸²ó¡¢£¶²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·£³¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£³ÈÖ¼ê¡¦ÅÄÂ¼°ËÃÎÏºÅê¼ê¤¬Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î£±¹æ£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡££±£°ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¤Ï£´²ó£±£±°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£´¡Ë¡£½é²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é£´Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢£³£±µå¤òÈñ¤ä¤·¤Æ°ìµó£³¼ºÅÀ¡££³²ó¤ÏÆóÎÝ¼ê¡¦Ê¿Âô¤Î¼ººö¤ÇÀèÆ¬¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯ÀÐ°æ¤Î±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Ãæ·ø¼ê¡¦À¾Àî¤¬Å¾ÅÝ¡£ÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤ê¤µ¤é¤Ë£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿º´Æ£È»ÊåÅê¼ê¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¿åÌî¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë»°ÎÝÂÇ¤¨¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢£±»à»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¤«¤é£³Ï¢ÂÇ¤Ç£²¼ºÅÀ¤È¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£