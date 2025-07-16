¤Ê¤Ç¤·¤³J¤¬E-1Í¥¾¡Æ¨¤¹¡¡´Ú¹ñ¤¬20Ç¯¤Ö¤êV¡Ä¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ò2-0¤Ç²¼¤¹
´Ú¹ñ¤¬¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤Ç¾¡Íø
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤Ï7·î16Æü¡¢EAFF E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇÃæ¹ñ¤Ë0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡³«ºÅ¹ñ¤Î´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤¬¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤½÷»ÒÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÃæ¹ñ¤È0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢Î¾¼Ô¤¬1¾¡2Ê¬¤Î¾¡¤ÁÅÀ5¤ÇÆüÄø¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤¬ÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÀè¤ËÅö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á2¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÃæ¹ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤éÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ5¤ËÊÂ¤Ö¤È3¥Á¡¼¥à´Ö¤Ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Á´»î¹ç¤¬°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤ÎÁíÆÀÅÀ¿ô¤Îº¹¤Ç´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦½ç°Ì¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ëÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Ç´Ú¹ñ¤Ï½øÈ×¤«¤é°µÅÝÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤â5¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ëDF¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥ë¥®¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ú¹ñ¤ÏÊø¤·¤¤ì¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò0-0¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à»þÅÀ¤Ç¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ï´Ú¹ñ¤¬80¡ó¡¢¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô¤Ï9ÂÐ0¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎMF¥à¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥å¤¬GK¤Þ¤Ç°ú¤¤Ä¤±¤¿¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¡¢ÆüËÜÀï¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÎFW¥Á¥ç¥ó¡¦¥À¥Ó¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤òÎ®¤·¹þ¤à¤À¤±¤È¤¤¤¦·èÄêµ¡¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÏÈ³°¤Ë¥·¥å¡¼¥È¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òINAC¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿MF¥Á¡¦¥½¥è¥ó¤¬·è¤á¤Æ1-0¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«È¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤º¡¢»î¹ç¤Ï¥é¥¹¥È5Ê¬¤Ç´Ú¹ñ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤2-0¤Ç½ªÎ»¡£3¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ5¤ÇÊÂ¤Öº®Àï¤ÎÃæ¡¢´Ú¹ñ¤¬2005Ç¯¤ÎÂè2²ó¡Ê½÷»Ò¤Ï½é³«ºÅ¡ËÂç²ñ°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï3°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë