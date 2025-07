ポニーキャニオンが手掛けるのアイドルプロジェクト「太陽と踊れ月夜に唄え」から、9月3日発売のニューシングル「もしも」のジャケットが公開された。 本作のタイトル曲は放送中のTVアニメ『Turkey!』エンディングテーマとなっており、7月16日より各音楽サービスでの先行配信もスタート。ミュージックビデオも公開され、アニメの題材にもなっているボーリングシーンを盛り込んだ青春感あふれる映像で楽曲を盛り上げている。 太陽と踊れ月夜に唄えは、7月27日にはSUPERNOVA KAWASAKIでデビュー2周年公演を開催。歴代楽曲を7人の可愛いパフォーマンスで紡ぐステージに注目してほしい。また、<TIF>や<@JAM EXPO>といったアイドルフェスにも“太陽月夜”は出演予定だ。 「もしも」先行配信 2025年7月16日 配信スタートhttps://taiyotsukiyo.lnk.to/moshimo ■タイアップ情報TVアニメ『Turkey!』https://turkey-project.com/2025年7月より日本テレビ、BS日テレ、テレビ信州で放送中 4th Single「もしも」 2025年9月3日(水)発売[CD only] PCCA-06411 / 2,000円(税込) ※フルカラーブックレット12P / ポイント券封入https://lnk.to/4thSG_CD CD収録曲 <2nd ANNIVERSARY LIVE「夏空、ラムネと蝉しぐれ」> 2025年7月27日(日) SUPERNOVA Kawasaki12:45開場/13:30開演 ※オールスタンディング/ドリンク代別価格:Sチケット15,000円、一般チケット2,000円、当日券2,500円https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/256 関連リンク ◆PONYCANYON IDOL PROJECT『太陽と踊れ月夜に唄え』 オフィシャルサイト◆PONYCANYON IDOL PROJECT『太陽と踊れ月夜に唄え』 オフィシャルTwitter(X)◆PONYCANYON IDOL PROJECT『太陽と踊れ月夜に唄え』 オフィシャルYouTubeチャンネル◆PONYCANYON IDOL PROJECT『太陽と踊れ月夜に唄え』 オフィシャルTikTok◆PONYCANYON IDOL PROJECT『太陽と踊れ月夜に唄え』 オフィシャルInstagram

