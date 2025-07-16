¡ÚÀ¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢10Áª¡Û¾Ã¤¨¤¿À¾Éð¿·½ÉÀþ¤È¤ÎÄ¾ÄÌÎó¼Ö¡¢Âë¤ÎÂæ±Ø¤Ë¼ã¤¤½÷À¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ê¤É
À¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¤ÏÀ¾ÉðÅ´Æ»ºÇ¸Å¤ÎÏ©Àþ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï³«¶È130¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¡£1895¡ÊÌÀ¼£28¡ËÇ¯¤Ë¹ñÊ¬»û¡ÁÀî±Û¡Ê¸½ºß¤ÎÀ¾Éð¿·½ÉÀþËÜÀî±Û±Ø¤Ç¡¢ÅìÂ¼»³¡ÁËÜÀî±Û¤ÏÀ¾Éð¿·½ÉÀþ¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¬Àî±ÛÅ´Æ»¤È¤·¤ÆÁ´ÄÌ¤·¡¢Àî±Û¤òÈ¯¼Ö¤·¤¿Îó¼Ö¤Ï¡¢¹ñÊ¬»û¤«¤é¹ÃÉðÅ´Æ»¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ÆÅÔ¿´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤ÇÃ»¤¤»ÙÀþ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏËÜÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿Í³½ï¤¢¤ëÏ©Àþ¤Ê¤Î¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë10¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸òº¹ÃÏÅÀ¤ÇÂ¿Ëà¸ÐÀþ¤Î²¼¤òÁö¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾¤Ê¤É¡¢¡ÖÀ¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë¡ª
¹ÃÉðÅ´Æ»¤¬¹ñÍ²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢°ì½ï¤Ë¹ñÍ²½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤êÌ±±ÄÅ´Æ»¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¾ÉðÅ´Æ»¤Î°ìÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éº£¤´¤í¡¢JR¹ñÊ¬»ûÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸À¾Éð¤Ç¤âÂ¿Ëà¸ÐÀþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï¹ñÊ¬»ûÀþ¤È¤Ï°ìÃÊ¹â¤¯Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¿Ëà¸ÐÅ´Æ»¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆÀ¾ÉðÅ´Æ»¤Î°ìÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ¤¬Ãæ±ûÀþ¤ä¹ñÊ¬»ûÀþ¤È¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎò»Ë¤Îº¯À×¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿Å¾³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢5·î24Æü¤ËÀ¾Éð¿·½É±Ø¤Ë¤Æ8000·Ï¤Î¸°¡Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¡Ë¤Î°ú¤ÅÏ¤·¼°¤¬¡¢¾®ÅÄµÞ´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤ÓÀ¾Éð´Ø·¸¼Ô¤Î½ÐÀÊ¤Î²¼¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶Á¤¤Î¤¢¤ë¡ÖÎø¡×¤¬ÉÕ¤¯±ØÌ¾¤ÏÁ´¹ñ¤Ë4¤Ä¤¢¤ë¡£ÊìÎø±Ø¡Ê¼¼ÍöËÜÀþ¡¦ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢Îø¤·ÉÍ¡Ê»°Î¦Å´Æ»¡¦´ä¼ê¸©¡Ë¡¢Îø»³·Á¡ÊÃÒÆ¬µÞ¹Ô¡¦Ä»¼è¸©¡Ë¤½¤·¤Æ¤³¤³Îø¥ö·¦±Ø¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Âë¤ÎÂæ±Ø¤Î¤¹¤°Æî¡Ê¹ñÊ¬»û´ó¤ê¡Ë¤ÇÀþÏ©¤Ï¶ÌÀî¾å¿å¤ò²£ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ø¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤Ï¾®Ê¿»ÔÎ©Ãæ±û¸ø±à¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÎÐË¤«¤Ê¾ð·Ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡£
¹ñÊ¬»ûÀþ¤ò¤Þ¤¿¤°Â¿Ëà¸ÐÀþ¤Ï¸òº¹ÃÏÅÀ¤«¤éÅì¤Ø¿ôÊ¬Êâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÈ¬ºä±Ø¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÊ¬»û¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ê¤éÂ¿Ëà¸ÐÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ë¹ñÊ¬»û¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Å´Æ»¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅìÂ¼»³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¿Ëà¸ÐÀþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇë»³±Ø¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÇÒÅçÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¾®Ê¿±Ø¤Ø¡£¤µ¤é¤ËÀ¾Éð¿·½ÉÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ2±ØÀè¤ÎÅìÂ¼»³±Ø¤Ç¹ß¤ê¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÊÑÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Êâ¤±¤Ð20Ê¬¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç²¿¤È¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¡£
¹ñÊ¬»ûÀþ¡¢À¾Éð±àÀþ¤ò´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤ÎÀþÏ©¤¬¹â²Í²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢¹ñÊ¬»û¤ÈËÜÀî±Û¤òÄ¾ÄÌ¤¹¤ëÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À¾ÉðºÇ¸Å¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¢¤ë¹ñÊ¬»ûÀþ¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾¤¬±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¡¢ÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£³«¶È140¼þÇ¯¡¢150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© º£¸å¤È¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ±èÀþ¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
(Ê¸:ÌîÅÄ Î´¡ÊÅ´Æ»¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡Ú²èÁü¡Û¸òº¹ÃÏÅÀ¤ÇÂ¿Ëà¸ÐÀþ¤Î²¼¤òÁö¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾¤Ê¤É¡¢¡ÖÀ¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë¡ª
1. ³«¶È130¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÍ³½ï¤¢¤ëÏ©ÀþÀ¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¤ÈÀ¾Éð¿·½ÉÀþ¤ÎÅìÂ¼»³¡ÁËÜÀî±Û¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤È¤·¤Æ1895Ç¯¤ËÁ´ÄÌ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÀî±ÛÅ´Æ»¤È¤¤¤¤¡¢Ãæ±ûÀþ¤ÎÁ°¿È¤À¤Ã¤¿¹ÃÉðÅ´Æ»¤Î»Ò²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬»û±Ø¤Ç¹ÃÉðÅ´Æ»¤Ë¾è¤êÆþ¤ìÅÔ¿´¤Ø¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ÃÉðÅ´Æ»¤¬¹ñÍ²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢°ì½ï¤Ë¹ñÍ²½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤êÌ±±ÄÅ´Æ»¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¾ÉðÅ´Æ»¤Î°ìÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éº£¤´¤í¡¢JR¹ñÊ¬»ûÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
2. ¹ñÊ¬»û±Ø¤Î¹½Â¤¤ÏÎò»Ë¤Î»ºÊªÀ¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¤Î¹ñÊ¬»û±Ø¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢Ãæ±ûÀþ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀþÏ©¤¬Ãæ±ûÀþ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Î¹µÒÎó¼Ö¤ÎÄ¾ÄÌ¤Ï¤È¤¦¤ÎÀÎ¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1976Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¹ñÅ´¤«¤éÄ¾ÄÌ¤¹¤ë²ßÊªÎó¼Ö¤¬±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸À¾Éð¤Ç¤âÂ¿Ëà¸ÐÀþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï¹ñÊ¬»ûÀþ¤È¤Ï°ìÃÊ¹â¤¯Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¿Ëà¸ÐÅ´Æ»¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆÀ¾ÉðÅ´Æ»¤Î°ìÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ¤¬Ãæ±ûÀþ¤ä¹ñÊ¬»ûÀþ¤È¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎò»Ë¤Îº¯À×¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
3. ¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤«¤é¾ù¼õ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾2025Ç¯5·îËö¤è¤ê¹ñÊ¬»ûÀþ¤Ç±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾¤È¤ÏÀ¾Éð¤¬Â¾¼Ò¤«¤é¾ù¼õ¤·¤¿¾Ê¥¨¥Í¼ÖÎ¾¡ÊVVVF¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æ¼ÖÎ¾¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¾®ÅÄµÞÅÅÅ´8000·Á¤ò1ÊÔÀ®¾ù¼õ¤·¡¢À°È÷¤Î¾å¡¢8000·Ï¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
±¿Å¾³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢5·î24Æü¤ËÀ¾Éð¿·½É±Ø¤Ë¤Æ8000·Ï¤Î¸°¡Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¡Ë¤Î°ú¤ÅÏ¤·¼°¤¬¡¢¾®ÅÄµÞ´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤ÓÀ¾Éð´Ø·¸¼Ô¤Î½ÐÀÊ¤Î²¼¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
4. ¤Û¤ÜÃ±Àþ¡¢Ê£Àþ¶è´Ö¤Ï¤´¤¯°ìÉôÀ¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¤ÏÁ´ÀþÃ±Àþ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñÊ¬»û±Ø¤«¤é900mËÌ¾å¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë±©º¬Âô¿®¹æ¾ì¤«¤éÎø¥ö·¦±Ø¤Þ¤Ç¤Î1.2km¤¬Ê£Àþ¶è´Ö¤À¡£¤è¤Ã¤ÆÃë´Ö¤Ï¡¢Îø¥ö·¦±Ø¤È¾®Àî±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
5. ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶Á¤¤Î¤¢¤ëÎø¥ö·¦±ØÃë´Ö¤Ï¡¢¤³¤Î±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢±ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿Îø¥ö·¦¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ï¡¢³ùÁÒ»þÂå¤ÎÉð»Î¤ÈÍ·½÷¤ÎÈáÎø¤ÎÊª¸ì¤À¡£ÎøÅ¨¤ÎÃË¤¬Éð»Î¤Ï»à¤ó¤À¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤È¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷À¤ÏÈá¤·¤ß¤Î¤¢¤Þ¤ê¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë»Ñ¸«¤ÎÃÓ¤Ë¿ÈÅê¤²¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶Á¤¤Î¤¢¤ë¡ÖÎø¡×¤¬ÉÕ¤¯±ØÌ¾¤ÏÁ´¹ñ¤Ë4¤Ä¤¢¤ë¡£ÊìÎø±Ø¡Ê¼¼ÍöËÜÀþ¡¦ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢Îø¤·ÉÍ¡Ê»°Î¦Å´Æ»¡¦´ä¼ê¸©¡Ë¡¢Îø»³·Á¡ÊÃÒÆ¬µÞ¹Ô¡¦Ä»¼è¸©¡Ë¤½¤·¤Æ¤³¤³Îø¥ö·¦±Ø¤À¡£
6. ¼ã¤¤½÷À¤ÎÂ¿¤¤Âë¤ÎÂæ±ØÂë¤ÎÂæ±Ø¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î¸á¸å¤Ë¼ã¤¤½÷À¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ë¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¡¢ÇòÇß³Ø±à¡ÊÂç³Ø¡¦Ã»Âç¡¦Ãæ¹â¡Ë¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎÂç³Ø¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷»Ò³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÐ²¼¹»¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âë¤ÎÂæ±Ø¤Î¤¹¤°Æî¡Ê¹ñÊ¬»û´ó¤ê¡Ë¤ÇÀþÏ©¤Ï¶ÌÀî¾å¿å¤ò²£ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ø¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤Ï¾®Ê¿»ÔÎ©Ãæ±û¸ø±à¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÎÐË¤«¤Ê¾ð·Ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡£
7. Ê¿ÌÌ¸òº¹¤Î¾®Àî±Ø¾®Àî±Ø¤Ç¹ñÊ¬»ûÀþ¤ÏÀ¾ÉðÇÒÅçÀþ¤È¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2ÌÌ4Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Î³°Â¦¤òÇÒÅçÀþ¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤Î2Àþ¤ò¹ñÊ¬»ûÀþ¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ê¹½Â¤¤À¡£Ê¿ÌÌ¸òº¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀþÏ©¤¬ºøÁî¡Ê¤µ¤¯¤½¤¦¡Ë¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤âÊ£»¨¤ÊÀþÏ©¤ò¤Þ¤¿¤®¤Ê¤¬¤éÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±Àþ¤Î¹ñÊ¬»ûÀþ¤Ï¡¢¾®Àî±Ø¤Ç¤â¾å²¼¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¹Ô¤°ã¤¦¡£
8. ±Ø¤¬¤Ê¤¤Â¿Ëà¸ÐÀþ¤È¤Î¸òº¹ÃÏÅÀ¾®Àî±Ø¤ÈÅìÂ¼»³±Ø¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤¢¤¿¤ê¤Ç¹ñÊ¬»ûÀþ¤ÏÀ¾ÉðÂ¿Ëà¸ÐÀþ¤ÈÎ©ÂÎ¸òº¹¤¹¤ë¡£ÉáÄÌ¤ÏÆ±¤¸Å´Æ»²ñ¼Ò¤Î2¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤¬¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢±Ø¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï±Ø¤¬¤Ê¤¤¡£2¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÊÌ¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾»Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤È¤â¤ËÀ¾ÉðÅ´Æ»¤ÎÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤â·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢±Ø¤ÎÀßÃÖ¹½ÁÛ¤¹¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¹ñÊ¬»ûÀþ¤ò¤Þ¤¿¤°Â¿Ëà¸ÐÀþ¤Ï¸òº¹ÃÏÅÀ¤«¤éÅì¤Ø¿ôÊ¬Êâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÈ¬ºä±Ø¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÊ¬»û¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ê¤éÂ¿Ëà¸ÐÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ë¹ñÊ¬»û¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Å´Æ»¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅìÂ¼»³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¿Ëà¸ÐÀþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇë»³±Ø¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÇÒÅçÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¾®Ê¿±Ø¤Ø¡£¤µ¤é¤ËÀ¾Éð¿·½ÉÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ2±ØÀè¤ÎÅìÂ¼»³±Ø¤Ç¹ß¤ê¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÊÑÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Êâ¤±¤Ð20Ê¬¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç²¿¤È¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¡£
9. ¾Ã¤¨¤¿À¾Éð¿·½ÉÀþ¤È¤ÎÄ¾ÄÌÎó¼Ö2019Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÊ¬»û¤ÈËÜÀî±Û¤òÄ¾ÄÌ¤¹¤ëÅÅ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯Àî±ÛÅ´Æ»¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎó¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìÂ¼»³±ØÉÕ¶á¤Î¹â²Í¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤ÇÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â²Í¹©»ö¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯À¾Éð¿·½ÉÀþ¤Î²¼¤êÀþ¤¬´°À®¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡£
¹ñÊ¬»ûÀþ¡¢À¾Éð±àÀþ¤ò´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤ÎÀþÏ©¤¬¹â²Í²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢¹ñÊ¬»û¤ÈËÜÀî±Û¤òÄ¾ÄÌ¤¹¤ëÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
10. ¹â²Í±Ø¤È¤Ê¤ëÅìÂ¼»³±Ø2025Ç¯6·î29Æü¡¢ÅìÂ¼»³±ØÉÕ¶á¤ÎÀ¾Éð¿·½ÉÀþ²¼¤êÀþ¤¬¹â²Í²½¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹©»ö¤ÏÌ¤´°À®¤Ç¡¢À¾Éð¿·½ÉÀþ¾å¤êÀþ¡¢¹ñÊ¬»ûÀþ¡¢À¾Éð±àÀþ¤ÏÃÏ¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¤Ï2028Ç¯ÅÙÃæ¤Î´°À®¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¹©»ö¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Á´¤Æ¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¹ñÊ¬»ûÀþ¤ÈÀ¾Éð¿·½ÉÀþ¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ÏÆ±°ì¥Û¡¼¥à¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
À¾ÉðºÇ¸Å¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¢¤ë¹ñÊ¬»ûÀþ¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾¤¬±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¡¢ÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£³«¶È140¼þÇ¯¡¢150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© º£¸å¤È¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ±èÀþ¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
(Ê¸:ÌîÅÄ Î´¡ÊÅ´Æ»¥¬¥¤¥É¡Ë)