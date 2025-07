11人組グローバルボーイズグループ・JO1の金城碧海が、メンバーセルフ企画「PLANJ」(プラント)の第20弾として、歌手・Crystal Kayとコラボレーション。JO1のユニット曲「Lied to you」をカバーした。2024年末、同企画で金城が「恋におちたら」をカバーしたことがきっかけで今回のコラボレーションが実現した。今回2人が歌うのは、金城自身は参加していないJO1のユニット曲「Lied to you」。長い間片思いをしてきた相手に、勇気を出して告白する主人公の心情を繊細に描いた楽曲となっている。Crystal Kayとのコラボが決まったことで、ムーディーな楽曲の雰囲気と、切なくも切実で、どこか力強さのある2人の歌声がマッチするのではないかと、金城から提案。金城も初歌唱のJO1の楽曲をコラボすることとなった。

また、Crystal Kayの公式YouTubeチャンネルでは、代表曲「恋におちたら」を2人で歌唱した映像も公開された。金城が以前にカバーしたアコースティックバージョンで2人がセッション。原曲とはまた異なる、優しさが際立つ歌唱に仕上がった。コラボレーションについて、Crystal Kayは「碧海くんの表現力に心を動かされました!とてもスイートで優しい声の持ち主なので、また新しい『恋におちたら』が生まれてとてもうれしかったです。踊りも歌もデビューするまでは経験がなかったと聞いて、彼のセンスの高さに驚かされました!今回一緒にお互いの曲を楽しく歌い合えて、とても楽しかったです!」とコメント。また、金城は「Crystal Kayさんのすばらしい歌声と存在感に引き上げられ、心から光栄でした。ぜひまた一緒にコラボさせていただきたいです!」と話している。【「PLANJ」作品一覧】第1弾:與那城奨 Elton John「Your Song」カバー第2弾:河野純喜 CNBLUE「Love Light」カバー第3弾:鶴房汐恩 back number「西藤公園」カバー第4弾:白岩瑠姫 オリジナルソング「ひまわり」第5弾:大平祥生 オリジナルソング「Melak」第6弾:木全翔也 オリジナルソング「easy life」第7弾:川尻蓮 オリジナルソング「DAYBREAK」第8弾:金城碧海 Crystal Kay「恋におちたら」カバー第9弾:豆原一成 オリジナルソング「Not Puppy Love」第10弾:與那城奨・河野純喜 New Hope Club「Just Don't Know It Yet」カバー第11弾:川尻蓮 オリジナルソング「PANCAKE」第12弾:佐藤景瑚 オリジナルソング「BANANA」第13弾:木全翔也 オリジナルソング「Heart Shot」第14弾:川尻蓮 オリジナルソング「Knock Out」第15弾:川西拓実 オリジナルソング「Come Again」第16弾:河野純喜 オリジナルソング「Singing in the rain」第17弾:豆原一成 オリジナルメッセージソング「ママへ」第18弾:木全翔也 オリジナルソング「fix」第19弾:大平祥生 朗読劇『星の王子さま』第20弾:金城碧海×Crystal Kay「Lied to you」