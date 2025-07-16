JO1¶â¾ëÊË³¤¡¢Crystal Kay¤È¥³¥é¥Ü¡¡¡ÖLied to you¡×¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×¤ò²Î¾§¡ÖÊË³¤¤¯¤ó¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤Î¶â¾ëÊË³¤¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥»¥ë¥Õ´ë²è¡ÖPLANJ¡×¡Ê¥×¥é¥ó¥È¡Ë¤ÎÂè20ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢²Î¼ê¡¦Crystal Kay¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£JO1¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖLied to you¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCrystal Kay¡ß¶â¾ëÊË³¤¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×
¡¡2024Ç¯Ëö¡¢Æ±´ë²è¤Ç¶â¾ë¤¬¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£º£²ó2¿Í¤¬²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢¶â¾ë¼«¿È¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤JO1¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖLied to you¡×¡£Ä¹¤¤´ÖÊÒ»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¹ðÇò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Crystal Kay¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤âÀÚ¼Â¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÎÏ¶¯¤µ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¶â¾ë¤«¤éÄó°Æ¡£¶â¾ë¤â½é²Î¾§¤ÎJO1¤Î³Ú¶Ê¤ò¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Crystal Kay¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×¤ò2¿Í¤Ç²Î¾§¤·¤¿±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¶â¾ë¤¬°ÊÁ°¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç2¿Í¤¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¸¶¶Ê¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¡¢Í¥¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä²Î¾§¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Crystal Kay¤Ï¡ÖÊË³¤¤¯¤ó¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤Æ¤â¥¹¥¤¡¼¥È¤ÇÍ¥¤·¤¤À¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¡ØÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍÙ¤ê¤â²Î¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó°ì½ï¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¶Ê¤ò³Ú¤·¤¯²Î¤¤¹ç¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¶â¾ë¤Ï¡ÖCrystal Kay¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡ÖPLANJ¡×ºîÉÊ°ìÍ÷¡Û
Âè1ÃÆ¡§çÐÆá¾ë¾© Elton John¡ÖYour Song¡×¥«¥Ð¡¼
Âè2ÃÆ¡§²ÏÌî½ã´î CNBLUE¡ÖLove Light¡×¥«¥Ð¡¼
Âè3ÃÆ¡§ÄáË¼¼®²¸ back number¡ÖÀ¾Æ£¸ø±à¡×¥«¥Ð¡¼
Âè4ÃÆ¡§Çò´äÎÜÉ± ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×
Âè5ÃÆ¡§ÂçÊ¿¾ÍÀ¸ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖMelak¡×
Âè6ÃÆ¡§ÌÚÁ´æÆÌé ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Öeasy life¡×
Âè7ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖDAYBREAK¡×
Âè8ÃÆ¡§¶â¾ëÊË³¤ Crystal Kay¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×¥«¥Ð¡¼
Âè9ÃÆ¡§Æ¦¸¶°ìÀ® ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖNot Puppy Love¡×
Âè10ÃÆ¡§çÐÆá¾ë¾©¡¦²ÏÌî½ã´î New Hope Club¡ÖJust Don't Know It Yet¡×¥«¥Ð¡¼
Âè11ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖPANCAKE¡×
Âè12ÃÆ¡§º´Æ£·Ê¸ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖBANANA¡×
Âè13ÃÆ¡§ÌÚÁ´æÆÌé ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHeart Shot¡×
Âè14ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖKnock Out¡×
Âè15ÃÆ¡§ÀîÀ¾Âó¼Â ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖCome Again¡×
Âè16ÃÆ¡§²ÏÌî½ã´î ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖSinging in the rain¡×
Âè17ÃÆ¡§Æ¦¸¶°ìÀ® ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ö¥Þ¥Þ¤Ø¡×
Âè18ÃÆ¡§ÌÚÁ´æÆÌé ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Öfix¡×
Âè19ÃÆ¡§ÂçÊ¿¾ÍÀ¸ Ï¯ÆÉ·à¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù
Âè20ÃÆ¡§¶â¾ëÊË³¤¡ßCrystal Kay¡ÖLied to you¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCrystal Kay¡ß¶â¾ëÊË³¤¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×
¡¡2024Ç¯Ëö¡¢Æ±´ë²è¤Ç¶â¾ë¤¬¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£º£²ó2¿Í¤¬²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢¶â¾ë¼«¿È¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤JO1¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖLied to you¡×¡£Ä¹¤¤´ÖÊÒ»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¹ðÇò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Crystal Kay¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤âÀÚ¼Â¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÎÏ¶¯¤µ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¶â¾ë¤«¤éÄó°Æ¡£¶â¾ë¤â½é²Î¾§¤ÎJO1¤Î³Ú¶Ê¤ò¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Crystal Kay¤Ï¡ÖÊË³¤¤¯¤ó¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤Æ¤â¥¹¥¤¡¼¥È¤ÇÍ¥¤·¤¤À¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¡ØÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍÙ¤ê¤â²Î¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó°ì½ï¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¶Ê¤ò³Ú¤·¤¯²Î¤¤¹ç¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¶â¾ë¤Ï¡ÖCrystal Kay¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡ÖPLANJ¡×ºîÉÊ°ìÍ÷¡Û
Âè1ÃÆ¡§çÐÆá¾ë¾© Elton John¡ÖYour Song¡×¥«¥Ð¡¼
Âè2ÃÆ¡§²ÏÌî½ã´î CNBLUE¡ÖLove Light¡×¥«¥Ð¡¼
Âè3ÃÆ¡§ÄáË¼¼®²¸ back number¡ÖÀ¾Æ£¸ø±à¡×¥«¥Ð¡¼
Âè4ÃÆ¡§Çò´äÎÜÉ± ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×
Âè5ÃÆ¡§ÂçÊ¿¾ÍÀ¸ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖMelak¡×
Âè6ÃÆ¡§ÌÚÁ´æÆÌé ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Öeasy life¡×
Âè7ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖDAYBREAK¡×
Âè8ÃÆ¡§¶â¾ëÊË³¤ Crystal Kay¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡×¥«¥Ð¡¼
Âè9ÃÆ¡§Æ¦¸¶°ìÀ® ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖNot Puppy Love¡×
Âè10ÃÆ¡§çÐÆá¾ë¾©¡¦²ÏÌî½ã´î New Hope Club¡ÖJust Don't Know It Yet¡×¥«¥Ð¡¼
Âè11ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖPANCAKE¡×
Âè12ÃÆ¡§º´Æ£·Ê¸ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖBANANA¡×
Âè13ÃÆ¡§ÌÚÁ´æÆÌé ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHeart Shot¡×
Âè14ÃÆ¡§Àî¿¬Ï¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖKnock Out¡×
Âè15ÃÆ¡§ÀîÀ¾Âó¼Â ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖCome Again¡×
Âè16ÃÆ¡§²ÏÌî½ã´î ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖSinging in the rain¡×
Âè17ÃÆ¡§Æ¦¸¶°ìÀ® ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ö¥Þ¥Þ¤Ø¡×
Âè18ÃÆ¡§ÌÚÁ´æÆÌé ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Öfix¡×
Âè19ÃÆ¡§ÂçÊ¿¾ÍÀ¸ Ï¯ÆÉ·à¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù
Âè20ÃÆ¡§¶â¾ëÊË³¤¡ßCrystal Kay¡ÖLied to you¡×