ÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¡¡2ºÐÂ©»ÒÍÑ¤Î¼êºî¤ê¥¥ã¥éÊÛ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¾å¼ê¡×¡Ö¼êÀè´ïÍÑ¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¤Î¤¯¤ë¤¯¤ë´¬¤°Ê³°¤ÏÁ´Éô¿©¤Ù¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª(¤¿¤·¤«¤Ë¥Ï¥à¤Ï¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤¤)ºÇ¶á¤Ï¶ì¼ê¤ÊµíÆý¤âÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï°ì¸ý°û¤à¤é¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£
¡¡Íñ¤Çºî¤Ã¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¡ô2ºÐ»ù¤ªÊÛÅö¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤ª¤ê¤ó¼êÀè´ïÍÑ¡¼¡×¡Öº»¿¥¤µ¤ó¾å¼ê¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¡¼¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï16Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÆü¹âÍµ¼¡Ïº»á¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯2·î28Æü¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£