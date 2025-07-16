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First, I had ChatGPT play a 46-year-old Atari 2600 (emulator) chess cartridge - | Robert Jr. Caruso | LinkedIn
Google¡Çs Gemini refuses to play Chess against the Atari 2600 • The Register
https://www.theregister.com/2025/07/14/atari_chess_vs_gemini/
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