¡Ú¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÛÂè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¡Ø¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡Ù¤¬ºÇÂ¿27¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¤È¡Ø¥¶¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¡¢¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¤¬Â³¤¯

現地時間7月15日、米テレビ賞の最高峰エミー賞のノミネーションが発表された。最多となったのは、Apple TV+の『セヴェランス』で合計27賞にノミネート。コメディ部門でも、Apple TV+の『ザ・スタジオ』が過去最多タイの23部門で候補入りを果たした。アダム・スコットが主演を務める『セヴェランス』は、仕事中の記憶と私生活の記憶を分離する「セヴェランス」という手術を受けた会社員、マーク・スカウトを主人公にしたSFサイコスリラー。作品賞をはじめ、主演男優賞と主演女優賞など演技賞だけで6つのノミネートを獲得している。

セス・ローゲンが主演を務める『ザ・スタジオ』は、ハリウッドの映画スタジオの社長に就任した主人公の奮闘が描かれる。作品賞と主演男優賞ほか、ゲスト男優賞に、本人役で出演したデイヴ・フランコとロン・ハワード、アンソニー・マッキー、マーティン・スコセッシが名を連ねた。また、リミテッドシリーズorアンソロジーシリーズ部門には、映画『THE BATMANーザ・バットマンー』のスピンオフドラマ『THE PENGUINーザ・ペンギンー』が最多24部門でノミネート。Netflixの話題作『アドレセンス』に出演したオーウェン・クーパーが、史上最年少で同部門助演男優賞にノミネートされた。賞授賞式は、日本時間9月15日に開催され、U‐NEXTでライブ配信される。【ドラマ部門】■作品賞『キャシアン・アンドー』『ザ・ディプロマット』『THE LAST OF US』『パラダイス』『ザ・ピット/ピッツバーグ救急医療室』『セヴェランス』『窓際のスパイ』『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』■主演女優賞キャシー・ベイツ(『マトロック』)シャロン・ホーガン(『バッド・シスターズ』)ブリット・ロウワー(『セヴェランス』)ベラ・ラムジー(『THE LAST OF US』)ケリー・ラッセル(『ザ・ディプロマット』)■主演男優賞スターリング・K・ブラウン(『パラダイス』)ゲイリー・オールドマン(『窓際のスパイ』)ペドロ・パスカル(『THE LAST OF US』)アダム・スコット(『セヴェランス』)ノア・ワイリー(『ザ・ピット/ピッツバーグ救急医療室』)■助演女優賞パトリシア・アークエット(『セヴェランス』)キャリー・クーン(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)キャサリン・ラ・ナサ(『ザ・ピット/ピッツバーグ救急医療室』)ジュリアンヌ・ニコルソン(『パラダイス』)パーカー・ポージー(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)ナターシャ・ロスウェル(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)エイミー・ルー・ウッド(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)■助演男優賞ザック・チェリー(『セヴェランス』)ウォルトン・ゴギンズ(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)ジェイソン・アイザックス(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)ジェームズ・マースデン(『パラダイス』)サム・ロックウェル(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)トラメル・ティルマン(『セヴェランス』)ジョン・タトゥーロ(『セヴェランス』)【コメディ部門】■作品賞『アボット エレメンタリー』『一流シェフのファミリーレストラン』『Hacks』『こんなのみんなイヤ!』『マーダーズ・イン・ビルディング』『シュリンキング:悩めるセラピスト』『ザ・スタジオ』『‎シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』■主演女優賞ウゾ・アドゥーバ(『ザ・レジデンス』)クリステン・ベル(『こんなのみんなイヤ!』)キンタ・ブランソン(『アボット エレメンタリー』)アイオウ・エディバリー(『一流シェフのファミリーレストラン』)ジーン・スマート(『Hacks』)■主演男優賞アダム・ブロディ(『こんなのみんなイヤ!』)セス・ローゲン(『ザ・スタジオ』)ジェイソン・シーゲル(『シュリンキング:悩めるセラピスト』)マーティン・ショート(『マーダーズ・イン・ビルディング』)ジェレミー・アレン・ホワイト(『一流シェフのファミリーレストラン』)■助演女優賞ライザ・コロン=ザヤス(『一流シェフのファミリーレストラン』)ハンナ・アインバインダー(『Hacks』)キャスリン・ハーン(『ザ・スタジオ』)ジャネル・ジェームズ(『アボット エレメンタリー』)キャサリン・オハラ(『ザ・スタジオ』)シェリル・リー・ラルフ(『アボット エレメンタリー』)ジェシカ・ウィリアムズ(『シュリンキング:悩めるセラピスト』)■助演男優賞アイク・バリンホルツ(『ザ・スタジオ』)コールマン・ドミンゴ(『フォー・シーズンズ』)ハリソン・フォード(『シュリンキング:悩めるセラピスト』)ジェフ・ヒラー(『サムバディ・サムウェア』)エボン・モス=バクラック(『一流シェフのファミリーレストラン』)マイケル・ユーリー(『シュリンキング:悩めるセラピスト』)ボーウェン・ヤン(『サタデー・ナイト・ライブ』)【リミテッドシリーズorアンソロジーシリーズの部】■作品賞『アドレセンス』『ブラック・ミラー』『人生の最期にシたいコト』『モンスターズ: メネンデス兄弟の物語』『THE PENGUINーザ・ペンギンー』■リミテッドシリーズorアンソロジーシリーズ主演女優賞ケイト・ブランシェット『ディスクレーマー 夏の沈黙』メーガン・フェイヒー『セイレーンの誘惑』ラシダ・ジョーンズ『ブラック・ミラー』クリスティン・ミリオティ『THE PENGUINーザ・ペンギンー』ミシェル・ウィリアムズ『人生の最期にシたいコト』■リミテッドシリーズorアンソロジーシリーズ主演男優賞コリン・ファレル『THE PENGUINーザ・ペンギンー』スティーヴン・グレアム『アドレセンス』ジェイク・ギレンホール『推定無罪』ブライアン・タイリー・ヘンリー『ドープ・シーフ』クーパー・コック『モンスターズ:メネンデス兄弟の物語』■リミテッドシリーズorアンソロジーシリーズ助演女優賞エリン・ドハティ『アドレセンス』ルース・ネッガ『推定無罪』ディードル・オコンネル『THE PENGUINーザ・ペンギンー』クロエ・セヴィニー『モンスターズ: メネンデス兄弟の物語』ジェニー・スレイト『人生の最期にシたいコト』クリスティン・トレマルコ『アドレセンス』■リミテッドシリーズorアンソロジーシリーズ助演男優賞ハビエル・バルデム『モンスターズ:メネンデス兄弟の物語』ビル・キャンプ『推定無罪』オーウェン・クーパー『アドレセンス』ロブ・ディレイニー『人生の最期にシたいコト』ピーター・サースガード『推定無罪』アシュリー・ウォルターズ『アドレセンス』