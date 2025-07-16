Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°ÛÊÑ¤òÃµ¤¹¡Ö±³¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×9·î¤È10·î¤Ë³«ºÅ
¡¡Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿°ÛÊÑÃµ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±³¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×¤¬9·î¤È10·î¤Ë³«ºÅ¡£ÃÏ¾å150¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ëÅ¸Ë¾Âæ¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¡×¤ÎÆþ¾ì¸¢¤Ä¤¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢7·î25Æü¤«¤éÈ¯Çä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ëÊõÃµ¤·¥²¡¼¥à¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¿¥«¥é¥Ã¥·¥å¤È¡Ö±³¤Î¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë³«ºÅ¡£Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÎÆâÉô¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î°ÛÊÑ¤òÃµ¤·½Ð¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ÎÅ¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä¡Ù¡Ø¤¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Æ°¤¤¬Ì¯¤À¡Ä¡Ä¡Ù¡Ø¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡Ùº³ºÙ¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÛÊÑ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ¬Åò¤ä½ñÅ¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö±³¤Î¥Ä¥¢¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¡¢ÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÄ¾´¶¤òÍê¤ê¤Ë°ÛÊÑ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³«ºÅÆüÄø¤Ï¡¢9·î20Æü¡¢9·î21Æü¡¢10·î18Æü¡¢10·î19Æü¤Î·×4Æü¤Ç¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤Ï³ÆÆü11»þ30Ê¬¡¢12»þ10Ê¬¡¢15»þ30Ê¬¡¢16»þ10Ê¬¡¢16»þ50Ê¬³«»Ï¤Î²ó¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤ÏÌó110¡Á120Ê¬¡£°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È·¿¤Ç¡¢1¿Í¤«¤é»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢7·î25Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»ÏÍ½Äê¡£Á°Çä¤ê·ô¡¢ÅöÆü·ô¤È¤â¤ËÀÇ¹þ4800±ß¤Ç¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼Å¸Ë¾Âæ¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¡×¤ÎÆþ¾ì·ô¤â¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
2025Ç¯9¡Á10·î
¥ê¥¢¥ë°ÛÊÑÃµ¤·¥²¡¼¥à
¡Ø±³¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×¡£
¤À¤¬¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä pic.twitter.com/ABnG7dAcRB
— ¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¥Ä¥¢¡¼ (@manianatour) July 11, 2025
¡ÊÅ·Ã«ÁëÂç¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By Å·Ã«ÁëÂç | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025071606.html