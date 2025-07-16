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iPhone 17 lens protection cover will match the phone color. The orange one for the Pro Max might hint at a new shade, possibly dark gold or copper. pic.twitter.com/BMamZ45now- Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 14, 2025
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Source: via MacRumors