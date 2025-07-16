ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡ÍÎÉþ¤Î¡ÈXL¥µ¥¤¥º¡É¤á¤°¤ê¸µAKB½÷Í¥¤Ø¤Î²ÚÎï¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤¬ÂçÀä»¿¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¼ç±é±Ç²è¤Ç¤Î¡È¿Í¿´¾¸°®½Ñ¡É
¡¡·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ï½÷À¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤âÄ¶°ìÎ®¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
¡ÔÉþ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÊÌ¤ËS¤À¤í¤¦¤¬L¤À¤í¤¦¤¬XL¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Õ
¡¡7·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈFlow¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£7·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¸µAKB48¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤À¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é´ò¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ëÀ¼¤Ç´î¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢4·î5Æü¤Ë¶¦±é¤·¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤Î°ìËë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGU¡Ù¤Ç¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤µ¤ó¤ËÃå¤Æ¤â¤é¤¦1½µ´Ö¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬ÁÈ¤à¡¢¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÌîÏ¤¤µ¤ó¤¬¡Øµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆL¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤¿¤Ö¤óXL¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¾®À¼¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬Æ°²èÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Û¤«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥µ¥¤¥º¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢²¿¤´¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ËÁÆ¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡ØÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿´¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë³ô¤ò¾å¤²¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2¿Í¤Î²ñÏÃ¤Ï7¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÏ¤¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ËµÚ¤ó¤À¸å¡¢ÌÚÂ¼¤Î½Ð±éºîÉÊ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ø²ÂÂå¤Á¤ã¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÄº¤±¤¿¤é¡¢Á´ÉôÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌîÏ¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë¤¢¤²¤¿ºîÉÊ¤¬¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºîÉÊ¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò»á¤¬ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»£±Æ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Æ±±Ç²è¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¶½¹Ô¼ýÆþÌó41²¯±ß¡£¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç30²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë±Ç²è¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡±Ç²è¥Ò¥Ã¥È¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¥à¥¿¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ÜËèÆüInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ªÊÛÅö¤ä¡¢°¦¸¤¤Î»¶Êâ¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÑÈË¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾þ¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÏ·¼ãÃË½÷¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ª¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤Û¤ÉÊé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤µ¤¹¤¬¥¥à¥¿¥¯¡ª