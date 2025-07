¡Ú¿©¤ÙÊüÂê¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û¤ó? USJ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤ÎÆâÍÆ¤¬¼Ð¤á¾å¤À¤¾¡Ä!?

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の3Fブッフェダイニング「アーカラ」では、 2025年8月8日(金)から9月4日(木)までの期間、「シャインマスカットブッフェ」をディナータイムで開催します。

【写真あり】ほんとに天ぷらにしてる…!「シャインマスカットグルメ食べ放題」のメニューまとめ

夏の主役シャインマスカットを、多彩な料理で

今回のブッフェでは、瑞々しく爽やかな甘みが特徴のシャインマスカットを、幅広いメニューにアレンジ。

スイーツはもちろんなのですが、「鯛のカルパッチョ」や「シャインマスカットとブルーチーズ 蜂蜜を添えて」といったフードメニューも豊富にラインナップ。

さらには「シャインマスカットの天婦羅」といった、想像がつかない、意外性と美味しさのハーモニーを楽しむことができそうなメニューも登場。

とくに和食の技が光る「シャインマスカットの軍艦寿司」は、さすがに斜め上すぎる! 見た目も驚きの逸品となっているとのこと。

USJを楽しんだあとは、個性的すぎる食べ放題を楽しんでみては?

「シャインマスカットブッフェ」開催概要

【期間】2025年8月8日(金)〜9月4日(木)

【時間】17:30〜21:30 (最終入店21:00)

【会場】ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

【料金】(消費税・サービス料込)

〈2025年8月8日〜8月17日〉

・大人(13歳以上):8,000円

・小学生(6〜12歳):3,700円

・幼児(4〜5歳):2,500円

・3歳以下:無料

〈2025年8月18日〜9月4日〉

・大人(13歳以上):7,000円

・小学生(6〜12歳):3,500円

・幼児(4〜5歳):2,300円

・3歳以下:無料

ブッフェダイニング「アーカラ」について

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン3階

所在地: 大阪府大阪市此花区島屋6‐2‐52

予約・問い合わせ:06-6460-0072(直通)

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

※写真はイメージです。

※仕入れ状況により、メニュー内容・期間が変更されることがあります。

Universal elements and all related indicia TM &(C)2025 Universal Studios. All rights reserved.

CR25-2552