1.ÉÑÈË¤ÊÌÏÍÍÂØ¤¨

¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ëÌÏÍÍÂØ¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç­¤Ï¡ÖÊÑ²½¤¬¾¯¤Ê¤¤´Ä¶­¡×¤ò¹¥¤à¤¿¤á¡¢²È¶ñ¤Î°ÌÃÖ¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÆìÄ¥¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤âÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤¿¥­¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤¬µÞ¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏËÜÅö¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£

Ç­¤ÈÊë¤é¤¹¤Ê¤é¡¢¿Í´Ö¤Î¡Öµ¤Ê¬¡×¤è¤ê¤âÇ­¤Î¡Ö°Â¿´¡×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤¹Èë·í¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£

ÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ç­¤¬¤è¤¯»È¤¦¾ì½ê¤Ï¤Ç¤­¤ë¤À¤±Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

2.ËèÆü¤ÎÌë¤Õ¤«¤·À¸³è

Ç­¤ÏÌë¹ÔÀ­¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¡×¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£

»ô¤¤¼ç¤¬ËèÈÕ¿¼Ìë¤Þ¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç­¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¿²¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¤Ï¤¤¤Ä¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤È¤¯¤ËÌëÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¾ÈÌÀ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âç¤­¤Ê²»¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ì²¤í¤¦¤È¤¹¤ëÇ­¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Ç­¤Î·ò¹¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Ç­¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËèÆüÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¿²µ¯¤­¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾ÈÌÀ¤ä²»ÎÌ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ç­¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤À¤¤¤Ö¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£

3.¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬Â¿¤¹¤®¤ë

ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍèµÒ¤¬Â¿¤¤²ÈÄí¤Ï¡¢Ç­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤´Ä¶­¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÊÇ­¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤äÀ¼¤¬¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±£¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËè½µ¡×¡ÖËèÆü¡×¤Î¤è¤¦¤Ë½¬´·²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç­¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤âµ¤¤¬µÙ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ö¤³¤Î²È¤Ï°ÂÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¿©Íß¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¥È¥¤¥ì¤ò²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¿´¿È¤Ë°­±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍèµÒ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢Ç­ÀìÍÑ¤Î¡Ö°Â¿´¤Ç¤­¤ëÈòÆñÉô²°¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢±£¤ì¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

4.²È¤ò¶õ¤±¤¬¤Á¤Ë¤¹¤ë

Ç­¤ÏÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤¬¹¥¤­¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö1Çñ2Æü¤¯¤é¤¤¤ÎÎ±¼é¡×¤Ç¤â¡¢ÉÑÈË¤Ë²È¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤Äµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ªÎ±¼éÈÖ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ëÏ¿²»µ¡Ç½¤Ä¤­¤Î¥«¥á¥é¤ä¼«Æ°µë±Â´ï¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤­¤ë¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿ー¤òÍê¤à¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤È¤á

Ç­¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤¿¤À°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÌÏÍÍÂØ¤¨¤äÌë¤Õ¤«¤·¡¢ÍèµÒ¤ÎÂ¿¤µ¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î½¬´·¤¬¡¢Ç­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤­¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤·¤Î¹©É×¤Èµ¤¤Å¤­¤Ç¡¢Ç­¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±Ç­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À¸³è½¬´·¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£