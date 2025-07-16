Âè£±£·£³²ó³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ï¤È¤â¤Ë³ºÅöºî¤Ê¤·¡¢Î¾¾Þ¤È¤â¼õ¾Þ¤Ê¤·¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯°ÊÍè£²£·Ç¯¤Ö¤ê
¡¡Âè£±£·£³²ó³©Àî¾Þ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¡ÊÆüËÜÊ¸³Ø¿¶¶½²ñ¼çºÅ¡Ë¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¡¢³©Àî¾Þ¤È¤â¤Ë³ºÅöºî¤Ê¤·¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤ÎÂè£±£³£¶²ó°ÊÍè£±£¹Ç¯¤Ö¤ê¡¢³©Àî¾Þ¤Ï£±£±Ç¯¤ÎÂè£±£´£µ²ó°ÊÍè£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î³ºÅöºî¤Ê¤·¡£Î¾¾Þ¤È¤â¼õ¾Þ¤Ê¤·¤Ï¡¢£±£¹£¹£¸Ç¯¤ÎÂè£±£±£¸²ó°ÊÍè£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ç»Ë¾å£¶²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾ÌÚ¾ÞÁª¹Í°Ñ°÷¤Îµþ¶Ë²ÆÉ§»á¤Ï¡ÖÂçÊÑÆñ¤·¤¤Áª¹Í¡£ÉáÄÌ£±¡Á£²»þ´Ö¡¢Ä¹¤¯¤Æ£³»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ë£´»þ´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹¤¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö³ÆºîÉÊ¤¬¤«¤Ê¤êÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤Æ¡¢£±¤Ä¤òÁª¤Ö¤ï¤±¤Ë¤âÍî¤È¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£³©Àî¾ÞÁª¹Í°Ñ°÷¤ÎÀî¾å¹°Èþ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥³¥³¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡³©Àî¾Þ¤Ë¤Ï¡¢»í¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¸þºä¤¯¤¸¤é¤µ¤ó¤Î¡ÖÍÙ¤ì¡¢°¦¤è¤êÄË¤¤¤Û¤¦¤Ø¡×¤Ê¤É£´ºî¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¡¦±öÅÄÉð»Î¤µ¤ó¤Î¡ÖÍÙ¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¡×¡¢¡Ö¸ÉÏµ¤Î·ì¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍ®·îÍµ»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÖÆ¨Ë´¼Ô¤ÏËÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¡×¤Ê¤É£¶ºî¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£