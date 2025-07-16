CM¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤Ê¡Á¤³¤ì¤¬¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ªÏÂµ×°æ±Ç¸«à·Ý¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡Ö¤ï¤Ã²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤Î¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤µ¡×
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ï¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡90Ç¯Âå¤Î¥Ó¡¼¥ëCM¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤Ê¡Á¤³¤ì¤¬¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÂçÎ®¹Ô¡£54ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÂµ×°æ±Ç¸«¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£°æÎ´¤¬¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025Ê¡²¬¸ø±é ¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ7/11¤Ë³«ºÅ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÏÂµ×°æ±Ç¸«¤é½Ð±é¼Ô¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥²¥¹¥È¤ËÂç¹¥¤¤ÊÇîÂ¿ÂçµÈ¤ª·»¤µ¥µ¥ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡¢ÏÂµ×°æ±Ç¸«¥µ¥ó¤ÏÆàÎÉ¤ÈÊ¡²¬¤Î¸ø±é¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢ÏÂµ×°æ¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡ÏÂµ×°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ª»Ñ¤ò¸«¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ø¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡Ä⁉︎¡Ù¤È¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÃã¶ìÃãÌÌÇò¤¤¤«¤é¤¯¤À¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÏÂµ×°æ±Ç¸«¤µ¤ó¤Î¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÏÂµ×°æ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸²Î¤òÄ°¤±¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ï¤ÃÏÂµ×°æ±Ç¸«¤µ¤ó¤Î²Î²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÊ¡²¬¸ø±é¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÂè1°Ì¤Ç¤¹¡ª¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂçµÈÀèÀ¸¤Î¤ªÃãÌÜ¤µ¡¢ÏÂµ×°æ¤µ¤ó¤Î¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬°Õ³°¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ±Ç¸«¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£