¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¡ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¤Î¿·¤ª²½¤±²°Éß¤ò°ìÂÀè¤ËÂÎ¸³¡¡ÃæÀ¾¤Ï5ºÐÂ©»Ò¤Î¶²ÉÝÈ¯¸ÀÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¤Ç¡Ö¤ª²½¤±²°Éß¡Á¼ó¤Å¤«¤Î¼ö¤¤¡Á¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ18Æü¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£°ìÈÌ¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤é¾¾ÃÝ½êÂ°¤Î·Ý¿Í4¿Í¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ1¹æ¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡Ê47¡Ë¤ÏÉÝ¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÁêÊý¤ÎÆá¿Ü¹¸¹Ô¡Ê44¡Ë¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤Æ³°¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤¤¤È¤³Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¶¯¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤È¤³¡¦Æá¿Ü¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª²½¤±²°Éß¤Ë¤Á¤Ê¤ßºÇ¶áÉÝ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÀ¾¤ÏÂ©»Ò¤Î¤È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢Çú²»¤Ç¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥ÊÄ°¤«¤»¤Æ¡×¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¡×¤Î²»³Ú¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾Íè¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò°Æ¤¸¤¿¡£