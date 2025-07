ÃíÌÜÅÙÂç¡ª¥Ý¡¼¥éÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¡¢¥»¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¡§¥æ¡¼¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¡¼¡×Å¸¤ò¥ì¥Ý

神奈川・箱根の ポーラ美術館 にて、「ライアン・ガンダー:ユー・コンプリート・ミー」展が開幕。ライアン・ガンダーの新作を多数紹介する展覧会が、2025年5月31日(土)〜11月30日(日)の期間で開催されています。彼の名前を知らなかったという人も、ユニークな作品に魅了されるはず。美術館全体を探して、ガンダーの世界観を満喫してくださいね。「ライアン・ガンダー:ユー・コンプリート・ミー」展/ポーラ美術館

《時間は止まるの?》2025年 Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.5月31日(土)に開幕したばかりの、「ライアン・ガンダー:ユー・コンプリート・ミー」展。イギリス・サフォークを拠点に、絵画や彫刻、映像、VRインスタレーションなど多岐にわたって活動するアーティスト、ライアン・ガンダーの最新作を紹介する展覧会です。《閉ざされた世界》(部分)2024年 Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo. 撮影:中川周本展で登場しているのは、全18作品。大半が日本初公開の新作であり、本展のための新作も多数展示されています。日常の中に潜む物語を、遊び心とユーモアを持って表現するガンダー。本展にもそのユニークさが詰まっており、作品は館内のさまざまなところに点在しています。鑑賞ガイドを参考にしながら、どこにあるのか探してみてくださいね。いきなり喋り出す!? いろんな仕掛けがおもしろい《物語は語りの中に》2025年 Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo. 撮影:中川周ガンダーの作品は足元に設置されている場合も。《物語は語りの中に》(2025)は足元の壁から2匹のネズミが顔を出し、会話をしています。《アイディア・マシン》(2024)《アイディア・マシン》は、シンプルな金色の平面作品だと思って侮るなかれ。実はこの中には、ガンダーが考える“まだ実現していない作品のアイデア”が詰まっているんです。《アイディア・マシン》(2024)丸いボタンを押すと、レシートのような紙が出てくる仕組み。素通りせずに、ユニークな体験を楽しんでみましょう。《閉ざされた世界》(部分)2024年 Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.《閉ざされた世界》は、おもちゃやブロック、小さなオブジェなどが直線的に並べられています。これは、自閉スペクトラム症である、ガンダーの5歳の息子の影響を受けた作品なのだとか。《閉ざされた世界》(部分)2024年 Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.床一面にびっしりと並べられたカラフルなオブジェは、小さいながらも迫力や見応えがありますよ。《君が私を完成させる、あるいは私には君に見えないものが見える(カエルの物語)》2025年 Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.館内に設置されている植木には、カエルを発見!カエルが一生懸命何かを語っているので、ぜひ耳を澄ませてみてくださいね。音声の日本語訳は、鑑賞ガイドに載っているQRコードから確認できます。《孤独なまま、幸せでいられるの?》(2025)ロビーとカフェには、巨大な黒い球体が登場。『孤独なまま、幸せでいられるの?』『時間は止まるの?』といった、答えのない問いが記されています。おしゃれでセンスフルなグッズにも注目ミュージアムショップでは、Tシャツやトートバッグ、ダッドキャップといったアパレルアイテムが多数展開。人気のあまり売り切れのデザインやカラーも出ているので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。黒い球体作品を模した「マグ」(税込1980円)は、シンプルなデザインで使い勝手も抜群。ペン立てなど小物入れとして使うのも良さそうですね。「ストレスボール」(税込1320円)は、ぎゅっと握ってストレスを和らげるグッズ。勉強や作業に疲れたら、握ることでストレス軽減できるかも?ラインナップの中には、「蚊」の作品にちなんだ「天然虫よけ香」(税込1870円)といったユニークなアイテムもありますよ。遊び心のあるデザインは、展覧会のお土産にもぴったり。ポーラ美術館では、「ゴッホ・インパクト―生成する情熱」展も同時開催されているため、併せてチェックしてみてくださいね。ライアン・ガンダー:ユー・コンプリート・ミー場所:ポーラ美術館 アトリウム ギャラリー、展示室4、ロビーほか(神奈川県⾜柄下郡箱根町仙⽯原⼩塚⼭ 1285)会期:2025年5月31日(土)〜11月30日(日)開館時間:9:00〜17:00(入館は16:30まで)入館料:大人 税込2200円/大学・高校生 税込1700円/中学生以下 無料公式サイト:https://www.polamuseum.or.jp/sp/ryan-gander/