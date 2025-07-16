ÃíÌÜÅÙÂç¡ª¥Ý¡¼¥éÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¡¢¥»¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¡§¥æ¡¼¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¡¼¡×Å¸¤ò¥ì¥Ý
¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬¤Î¥Ý¡¼¥éÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¡§¥æ¡¼¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¡¼¡×Å¸¤¬³«Ëë¡£
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¤Î¿·ºî¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬¡¢2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÉÊ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£Èþ½Ñ´ÛÁ´ÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥¬¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¡§¥æ¡¼¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¡¼¡×Å¸¡¿¥Ý¡¼¥éÈþ½Ñ´Û
¡Ô»þ´Ö¤Ï»ß¤Þ¤ë¤Î¡©¡Õ2025Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.
5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«Ëë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¡§¥æ¡¼¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¡¼¡×Å¸¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥µ¥Õ¥©¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë¡¢³¨²è¤äÄ¦¹ï¡¢±ÇÁü¡¢VR¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¤ÎºÇ¿·ºî¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡ÔÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡Õ¡ÊÉôÊ¬¡Ë2024Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo. »£±Æ¡§ÃæÀî¼þ
ËÜÅ¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´18ºîÉÊ¡£ÂçÈ¾¤¬ÆüËÜ½é¸ø³«¤Î¿·ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤Î¿·ºî¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÀø¤àÊª¸ì¤ò¡¢Í·¤Ó¿´¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¡¼¡£ËÜÅ¸¤Ë¤â¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ï´ÛÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Õ¾Þ¥¬¥¤¥É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¤¤¤Ê¤êÃý¤ê½Ð¤¹!? ¤¤¤í¤ó¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤
¡¡
¡ÔÊª¸ì¤Ï¸ì¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡Õ2025Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo. »£±Æ¡§ÃæÀî¼þ
¥¬¥ó¥À¡¼¤ÎºîÉÊ¤ÏÂ¸µ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¡ÔÊª¸ì¤Ï¸ì¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡Õ¡Ê2025¡Ë¤ÏÂ¸µ¤ÎÊÉ¤«¤é2É¤¤Î¥Í¥º¥ß¤¬´é¤ò½Ð¤·¡¢²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¦¥Þ¥·¥ó¡Õ¡Ê2024¡Ë
¡Ô¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¦¥Þ¥·¥ó¡Õ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶â¿§¤ÎÊ¿ÌÌºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÉî¤ë¤Ê¤«¤ì¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¤Þ¤À¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ô¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¦¥Þ¥·¥ó¡Õ¡Ê2024¡Ë
´Ý¤¤¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê»æ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£ÁÇÄÌ¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÔÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡Õ¡ÊÉôÊ¬¡Ë2024Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.
¡ÔÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡Õ¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¾®¤µ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¤¬Ä¾ÀþÅª¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¬¥ó¥À¡¼¤Î5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÔÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡Õ¡ÊÉôÊ¬¡Ë2024Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.
¾²°ìÌÌ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ÷ÎÏ¤ä¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ô·¯¤¬»ä¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ä¤Ë¤Ï·¯¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡Ê¥«¥¨¥ë¤ÎÊª¸ì¡Ë¡Õ2025Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.
´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¢ÌÚ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¨¥ë¤òÈ¯¸«¡ª¥«¥¨¥ë¤¬°ìÀ¸·üÌ¿²¿¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
²»À¼¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¤Ï¡¢´Õ¾Þ¥¬¥¤¥É¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¸ÉÆÈ¤Ê¤Þ¤Þ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡Õ¡Ê2025¡Ë
¥í¥Ó¡¼¤È¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¹õ¤¤µåÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ø¸ÉÆÈ¤Ê¤Þ¤Þ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø»þ´Ö¤Ï»ß¤Þ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥»¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÃíÌÜ
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥À¥Ã¥É¥¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¡£¿Íµ¤¤Î¤¢¤Þ¤êÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥é¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¹õ¤¤µåÂÎºîÉÊ¤òÌÏ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥°¡×¡ÊÀÇ¹þ1980±ß¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¡£¥Ú¥óÎ©¤Æ¤Ê¤É¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ1320±ß¡Ë¤Ï¡¢¤®¤å¤Ã¤È°®¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤ë¥°¥Ã¥º¡£ÊÙ¶¯¤äºî¶È¤ËÈè¤ì¤¿¤é¡¢°®¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤â¡©
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ã¡×¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÅ·Á³Ãî¤è¤±¹á¡×¡ÊÀÇ¹þ1870±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Ý¡¼¥éÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥´¥Ã¥Û¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡½À¸À®¤¹¤ë¾ðÇ®¡×Å¸¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¡§¥æ¡¼¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¡¼
¾ì½ê¡§¥Ý¡¼¥éÈþ½Ñ´Û ¥¢¥È¥ê¥¦¥à ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢Å¸¼¨¼¼£´¡¢¥í¥Ó¡¼¤Û¤«¡Ê¿ÀÆàÀî¸©⾜ÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®Àç⽯¸¶⼩ÄÍ⼭ 1285¡Ë
²ñ´ü¡§2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§9:00¡Á17:00¡ÊÆþ´Û¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë
Æþ´ÛÎÁ¡§Âç¿Í ÀÇ¹þ2200±ß¡¿Âç³Ø¡¦¹â¹»À¸ ÀÇ¹þ1700±ß¡¿Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ ÌµÎÁ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.polamuseum.or.jp/sp/ryan-gander/
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¤Î¿·ºî¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬¡¢2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÉÊ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£Èþ½Ñ´ÛÁ´ÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥¬¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¡§¥æ¡¼¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¡¼¡×Å¸¡¿¥Ý¡¼¥éÈþ½Ñ´Û
¡Ô»þ´Ö¤Ï»ß¤Þ¤ë¤Î¡©¡Õ2025Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.
5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«Ëë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¡§¥æ¡¼¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¡¼¡×Å¸¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥µ¥Õ¥©¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë¡¢³¨²è¤äÄ¦¹ï¡¢±ÇÁü¡¢VR¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¤ÎºÇ¿·ºî¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡ÔÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡Õ¡ÊÉôÊ¬¡Ë2024Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo. »£±Æ¡§ÃæÀî¼þ
ËÜÅ¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´18ºîÉÊ¡£ÂçÈ¾¤¬ÆüËÜ½é¸ø³«¤Î¿·ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤Î¿·ºî¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÀø¤àÊª¸ì¤ò¡¢Í·¤Ó¿´¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¡¼¡£ËÜÅ¸¤Ë¤â¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ï´ÛÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Õ¾Þ¥¬¥¤¥É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¤¤¤Ê¤êÃý¤ê½Ð¤¹!? ¤¤¤í¤ó¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤
¡¡
¡ÔÊª¸ì¤Ï¸ì¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡Õ2025Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo. »£±Æ¡§ÃæÀî¼þ
¥¬¥ó¥À¡¼¤ÎºîÉÊ¤ÏÂ¸µ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¡ÔÊª¸ì¤Ï¸ì¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡Õ¡Ê2025¡Ë¤ÏÂ¸µ¤ÎÊÉ¤«¤é2É¤¤Î¥Í¥º¥ß¤¬´é¤ò½Ð¤·¡¢²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¦¥Þ¥·¥ó¡Õ¡Ê2024¡Ë
¡Ô¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¦¥Þ¥·¥ó¡Õ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶â¿§¤ÎÊ¿ÌÌºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÉî¤ë¤Ê¤«¤ì¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¤Þ¤À¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ô¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¦¥Þ¥·¥ó¡Õ¡Ê2024¡Ë
´Ý¤¤¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê»æ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£ÁÇÄÌ¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÔÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡Õ¡ÊÉôÊ¬¡Ë2024Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.
¡ÔÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡Õ¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¾®¤µ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¤¬Ä¾ÀþÅª¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¬¥ó¥À¡¼¤Î5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÔÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡Õ¡ÊÉôÊ¬¡Ë2024Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.
¾²°ìÌÌ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ÷ÎÏ¤ä¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ô·¯¤¬»ä¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ä¤Ë¤Ï·¯¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡Ê¥«¥¨¥ë¤ÎÊª¸ì¡Ë¡Õ2025Ç¯ Courtesy the artist and TARO NASU, Tokyo.
´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¢ÌÚ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¨¥ë¤òÈ¯¸«¡ª¥«¥¨¥ë¤¬°ìÀ¸·üÌ¿²¿¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
²»À¼¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¤Ï¡¢´Õ¾Þ¥¬¥¤¥É¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¸ÉÆÈ¤Ê¤Þ¤Þ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡Õ¡Ê2025¡Ë
¥í¥Ó¡¼¤È¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¹õ¤¤µåÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ø¸ÉÆÈ¤Ê¤Þ¤Þ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø»þ´Ö¤Ï»ß¤Þ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥»¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÃíÌÜ
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥À¥Ã¥É¥¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¡£¿Íµ¤¤Î¤¢¤Þ¤êÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥é¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¹õ¤¤µåÂÎºîÉÊ¤òÌÏ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥°¡×¡ÊÀÇ¹þ1980±ß¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¡£¥Ú¥óÎ©¤Æ¤Ê¤É¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ1320±ß¡Ë¤Ï¡¢¤®¤å¤Ã¤È°®¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤ë¥°¥Ã¥º¡£ÊÙ¶¯¤äºî¶È¤ËÈè¤ì¤¿¤é¡¢°®¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤â¡©
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ã¡×¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÅ·Á³Ãî¤è¤±¹á¡×¡ÊÀÇ¹þ1870±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Ý¡¼¥éÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥´¥Ã¥Û¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡½À¸À®¤¹¤ë¾ðÇ®¡×Å¸¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¡§¥æ¡¼¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¡¼
¾ì½ê¡§¥Ý¡¼¥éÈþ½Ñ´Û ¥¢¥È¥ê¥¦¥à ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢Å¸¼¨¼¼£´¡¢¥í¥Ó¡¼¤Û¤«¡Ê¿ÀÆàÀî¸©⾜ÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®Àç⽯¸¶⼩ÄÍ⼭ 1285¡Ë
²ñ´ü¡§2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§9:00¡Á17:00¡ÊÆþ´Û¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë
Æþ´ÛÎÁ¡§Âç¿Í ÀÇ¹þ2200±ß¡¿Âç³Ø¡¦¹â¹»À¸ ÀÇ¹þ1700±ß¡¿Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ ÌµÎÁ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.polamuseum.or.jp/sp/ryan-gander/