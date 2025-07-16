ÅìµþÅÔ¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³»²²Ã´õË¾¼Ô¤òÊç½¸Ãæ! LINE¥ä¥Õ¡¼¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ê¤É
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ò¶¡¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¼èÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤É¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ãæ¹âÀ¸¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òº£Ç¯ÅÙ¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢¡ÖTOKYOÃæ¹âÀ¸¿¦¶ÈÂÎ¸³¥µ¥¤¥ÈJob EX(¥¸¥ç¥Ö¥¤¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹)¡×¤ò³«Àß¡£
¤³¤ì¤ÏÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÃæ¹âÀ¸À¯ºö·èÄê»²²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×(¢¨)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹âÀ¸¤«¤éÄ¾ÀÜÀ¯ºöÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éº£²ó½é¤á¤Æ¼èÁÈ¤à¤â¤Î¤Ç¡¢¹ç·×40¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬Ãæ¹âÀ¸¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¤È¤é¤¨¤¿¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¸½ºß¡¢¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ëÃæ¹âÀ¸¤òÂè1´ü¡¢Âè2´ü¤È¤â¤ËÊç½¸Ãæ¡£Âè1´ü±þÊç¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï7·î18Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¦¶ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ê¤É¡£¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î±þÊç¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¡£
¡û¢£Ãæ¹âÀ¸¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¡¡»²²Ã¼ÔÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(1)Êç½¸´ü´Ö
¥¢¡¡Âè1´üÊç½¸
ÎáÏÂ7Ç¯7·î28Æü(·î)¤«¤é8·î10Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à
Êç½¸´ü´Ö¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯7·î4Æü(¶â)¤«¤é7·î18Æü(¶â)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¥¤¡¡Âè2´üÊç½¸
ÎáÏÂ7Ç¯8·î11Æü(·î)¤«¤é8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à
Êç½¸´ü´Ö¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯7·î19Æü(ÅÚ)¤«¤é8·î1Æü(¶â)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
Æ±¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ãæ¹âÀ¸¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òº£Ç¯ÅÙ¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢¡ÖTOKYOÃæ¹âÀ¸¿¦¶ÈÂÎ¸³¥µ¥¤¥ÈJob EX(¥¸¥ç¥Ö¥¤¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹)¡×¤ò³«Àß¡£
¸½ºß¡¢¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ëÃæ¹âÀ¸¤òÂè1´ü¡¢Âè2´ü¤È¤â¤ËÊç½¸Ãæ¡£Âè1´ü±þÊç¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï7·î18Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¦¶ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ê¤É¡£¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î±þÊç¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¡£
¡û¢£Ãæ¹âÀ¸¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¡¡»²²Ã¼ÔÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(1)Êç½¸´ü´Ö
¥¢¡¡Âè1´üÊç½¸
ÎáÏÂ7Ç¯7·î28Æü(·î)¤«¤é8·î10Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à
Êç½¸´ü´Ö¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯7·î4Æü(¶â)¤«¤é7·î18Æü(¶â)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¥¤¡¡Âè2´üÊç½¸
ÎáÏÂ7Ç¯8·î11Æü(·î)¤«¤é8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à
Êç½¸´ü´Ö¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯7·î19Æü(ÅÚ)¤«¤é8·î1Æü(¶â)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç