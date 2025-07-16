¿ûÌîÈþÊæ¡¢UMA¤ÎÂ¸ºß¡Ö¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤¤Ã¤Ñ¤ê¡¡¡Ö¥Í¥Ã¥·¡¼¤Ï¤½¤í¤½¤íÄü¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¡Ê47¡Ë¤¬16Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¶áµ¦¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¼«¿È¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦UMA¡ÊÌ¤³ÎÇ§Æ°Êª¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¤ª¾åÉÊ¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÂ¼ó¥Á¥é¥ê¤Ê¿ûÌîÈþÊæ
¡¡Æ±ºî¤ÏWeb¾®Àâ¥µ¥¤¥È¡¦¥«¥¯¥è¥à¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ã±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¤¿ÇØ¶Ú»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¿ûÌî¤ÈÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê31¡Ë¤òW¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ø¥Î¥í¥¤¡Ù¡ØÄç»ÒVS²ÀÜ¿»Ò¡Ù¡Ø¥µ¥æ¥ê¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÇòÀÐ¹¸»Î»á¡Ê52¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë´ÆÆÄ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãøºî¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ¶Ú»á¤â¼«¤éµÓËÜ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£8·î8Æü¤ËÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²ñ¾ì¤¬Éú¤»¤é¤ì¡¢»²²ÃÊýË¡¤Ï¡¢¡É¼ÒÌ¾¤¬Éú¤»¤é¤ì¤¿¤¢¤ë¿·Ê¹¼Ò¡É¤Ë¤è¤ëÊó¹ð½ñ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¡£²òÆÉ¤·¤¿¿Í¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿88¿Í¤¬²ñ¾ì¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿¡¼Âçºå¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ÏËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÇØ¶Ú¤ÎÅà¤ë»×¤¤¤Î¤¹¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥é¡¼¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ææ²ò¤¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢»î¼Ì¤òÇÒ¸«¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ûÌî¤Ï¡Ö¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¥Í¥Ã¥·¡¼¤Ï¤½¤í¤½¤íÄü¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ä¥Á¥Î¥³¤È¥±¥»¥é¥ó¥Ñ¥µ¥é¥ó¤Ï¤Þ¤À¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡×¤È¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤ÇÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÀÖÁ¿¤â¡ÖËÍ¤â¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥å¥Ñ¥«¥Ö¥é¡£¥Á¥å¥Ñ¥«¥Ö¥é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Á¤¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¡£Æó¿Í¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Åú¤¨¤ËÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖUMA·Ï¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤½¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¤ª¾åÉÊ¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÂ¼ó¥Á¥é¥ê¤Ê¿ûÌîÈþÊæ
¡¡Æ±ºî¤ÏWeb¾®Àâ¥µ¥¤¥È¡¦¥«¥¯¥è¥à¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ã±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¤¿ÇØ¶Ú»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¿ûÌî¤ÈÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê31¡Ë¤òW¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ø¥Î¥í¥¤¡Ù¡ØÄç»ÒVS²ÀÜ¿»Ò¡Ù¡Ø¥µ¥æ¥ê¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÇòÀÐ¹¸»Î»á¡Ê52¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë´ÆÆÄ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãøºî¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ¶Ú»á¤â¼«¤éµÓËÜ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£8·î8Æü¤ËÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ÏËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÇØ¶Ú¤ÎÅà¤ë»×¤¤¤Î¤¹¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥é¡¼¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ææ²ò¤¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢»î¼Ì¤òÇÒ¸«¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ûÌî¤Ï¡Ö¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¥Í¥Ã¥·¡¼¤Ï¤½¤í¤½¤íÄü¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ä¥Á¥Î¥³¤È¥±¥»¥é¥ó¥Ñ¥µ¥é¥ó¤Ï¤Þ¤À¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡×¤È¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤ÇÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÀÖÁ¿¤â¡ÖËÍ¤â¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥å¥Ñ¥«¥Ö¥é¡£¥Á¥å¥Ñ¥«¥Ö¥é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Á¤¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¡£Æó¿Í¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Åú¤¨¤ËÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖUMA·Ï¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤½¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£