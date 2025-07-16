¡ÚÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤¬²£¹Ë½é¹õÀ±¡¡°ú¤¯°ÊÊ¤ÇÊè·ê¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤¿¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×
¡¡²£¹Ë½é¹õÀ±¤À¡£ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê£´ÆüÌÜ¡Ê£±£¶Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢¿·²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Ê¿Ëë¤Î²¦Ë²¡Ê£²£µ¡áÂçÖÖ¡Ë¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¶âÀ±¤òÇÛµë¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¤â¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ì¤º¤Ë°ú¤¯à°ÊÊá¤òÏªÄè¡£²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸Â¤¬ÅÚÉ¶³°¤Ë½Ð¤Æ¾¡Éé¤¬·è¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ú¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤¿¡£°ìÆü°ìÈÖ¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ê¸µÂç´ØÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Ï£±¤ÄÉé¤±¤Æ¤â½¤Àµ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÍâÆü°Ê¹ß¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£