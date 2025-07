『SPA!デジタル写真集 田中美久「時をかける美女」』(発売中)より、誌面カットが公開された。

田中美久は、2001年熊本県生まれ。配信バラエティ『本日も絶体絶命。』や『THE突破ファイル』(日本テレビ)、『ネタパレ』(フジテレビ)、映画「#真相をお話しします」に出演するなど、女優・タレントとして活躍中。最新情報はX(@miku_monmon3939)、Instagram(@mikumonmon_48)で発信している。

「令和のグラビアクイーン」と呼ばれるほど、目覚ましい活躍を見せる田中美久。発売中のデジタル写真集では、1980年代後半と現代のテイストを織り交ぜたファッションにも挑み、圧巻ボディを惜しげもなく披露している。

公開されたカットでは、ガーリーワンピースに身を包んだ田中が、昭和レトロな喫茶店に入店して、ブラッドオレンジカラーのドリンクを飲みながら涼しむ様子をとらえている。さらにプールに移動すると、ハイカラな王道ビキニで大はしゃぎ。プールで遊んだ後は、クーラーが利く部屋に移り、二人だけの空間でエンジョイ。有名ブランドのグレーのブラ&パンツ姿で美ヒップ&ボディラインを披露している。

提供:週刊SPA!編集部 撮影:曽根将樹 ヘアメイク:夢月 スタイリング:福田春美

販売リンク:https://amzn.to/4nP5a12

