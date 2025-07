がらりの新曲「透きとおる夏」が7月23日(水)にリリースされる。 がらりは曲ごとに“がらり”と作風を変えながら、文学的な歌詞を生々しい歌声に乗せるシンガーソングライターだ。2024年11月にリリースした「午後二時の通り雨」がテレビ朝日系音楽番組「EIGHT-JAM」の「プロが選ぶ2024年のマイベスト10」にて川谷絵音に取り上げられる(2025年1月放送)など、2025年ブレイクが期待されるアーティストとして注目を受けている状況だ。 今回がらりがリリースする「透きとおる夏」は、夏の高揚感と切なさを現代的ラテンサウンドで描いた楽曲で、平成J-POPを思わせる王道的なメロディラインが特徴のサマーチューンだ。ジャケット写真もがらり本人が制作したものだ。 がらりリリース楽曲 Digital Single 「透きとおる夏」配信日:2025年7月23日(水)配信リンク:https://galali.lnk.to/clearsummer Digital Single 「逃避行」配信日:2025年6月25日(水)配信リンク:https://galali.lnk.to/abscond Digital Single 「ステラ」(OSTechグループ Web CM「さあ、今日から新社会人!」テーマソング)配信日:2025年4月23日(水)配信リンク:https://galali.lnk.to/Stella Digital Single 「退屈な夜に」配信日:2025年3月26日(金)配信リンク:https://galali.lnk.to/AMonotoneNight Digital Single 「ガラスの靴」配信日:2025年2月28日(金)配信リンク:https://galali.lnk.to/Glass_Slipper Digital Album 「手のひら望遠鏡」配信日:2024年11月20日(水)配信リンク:https://galali.lnk.to/Palm_Telescope1.さよならは真夜中に(sound produce:宮野弦士)2.砂の歌3.エスケープ(sound produce:有元キイチ from ODD Foot Works)4.踊れマリア5.女郎蜘蛛6.午後二時の通り雨(sound produce: ESME MORI)7.青春写真8.ビードロに切り花9.カゲロウ10.ふたりぼっち11.ケセラセラ12.夢酔い13.揺れるピアス(sound produce: FIVE NEW OLD)14.パーティーチューン ※テレビ東京ドラマ25「晩酌の流儀3」オープニングテーマ曲 がらりX:https://twitter.com/galali_musicがらりInstagram:https://www.instagram.com/galali_music/がらりYouTube:https://www.youtube.com/@galali_musicがらりTikTok:https://www.tiktok.com/@galali_music

