¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤Ê¤É·×21¼Ö¼ï¤ª¤è¤½64ËüÂæ¤ò¥ê¥³¡¼¥ë¡¡ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸¶°ø¤Ï¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÎô²½
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ä¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ21¼Ö¼ï¡¢¤ª¤è¤½64ËüÂæ¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥³¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤«¤éº£Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ä¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ21¼Ö¼ï¡¢64Ëü6376Âæ¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸¶°ø¤Ï¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÎô²½¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤¿ºÝ¤ËÂ®ÅÙ·×¤ä·Ù¹ðÅô¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤Î¤È¤³¤í»ö¸Î¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÊó¹ð¤¬33·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¿¤ÏÂÐ¾Ý¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò²þ½¤¤¹¤ë¤«¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥á¡¼¥¿¡¼ËÜÂÎ¤òÌµ½þ¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÂçµ¬ÌÏ¥ê¥³¡¼¥ë¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤·ï¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£