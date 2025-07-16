ÃçÌîÂÀ²ì¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤é¡¢¡Ø¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë½ªÀï80Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó ～¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï～¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È15Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡ßÀÐ°æÍµÌé¡Ø¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó ～¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï～¡ÙNHKÁí¹ç¤Ç8·îÊüÁ÷·èÄê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀïÁè´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿N¥¹¥Ú¤¬½ªÀï80Ç¯¤Î²Æ¤ËÁ÷¤ëÞÕ¿È¤Î¼ÂÏ¿¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Î8¥«·îÁ°¤È¤Ê¤ë1941Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ16Ç¯¡Ë4·î¡£¹ñ¤Î»Ø¼¨¤Î²¼¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¥¨¥êー¥È¤¿¤Á¤¬ÈëÌ©Î¢¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£ÂÐÊÆÀï¤ò¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¥·¥ß¥å¥ìー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤À¡£¼ã¼ê´±Î½¡¢ÊóÆ»¿Í¡¢·³¿Í¡Ä¡Ä¼¡À¤Âå¤ÎÆüËÜ¤òÃ´¤¦¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ù¥¹¥È¡õ¥Ö¥é¥¤¥Æ¥¹¥È¡É¤¿¤Á¡£ÌÏµ¼Æâ³Õ¤òºî¤ê¡¢·³»ö¡¢³°¸ò¡¢·ÐºÑ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤ä¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¥¨¥êー¥È¤¿¤Á¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿·ëËö¤Ï¡¢¡È°µÅÝÅª¤ÊÇÔËÌ¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸·¤·¤¤·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÐÊÆÀïÉ¬ÇÔ¤Î·ëÏÀ¤Ø¤È»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¡¢Ì¤Íè¤òÅª³Î¤ËÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Î·ëÏÀ¤¬¸Ü¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ñ²È¤ä·³¤Ï¡¢¾¡¤ÁÌÜ¤Î¤Ê¤¤ÀïÁè¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÃöÀ¥Ä¾¼ù¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢ÀÐ°æÍµÌé¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢½é¤á¤ÆÀïÁè¥É¥é¥Þ¤ËÄ©¤à¡£ÃÓ¾¾¤Ï»º¶ÈÁÈ¹çÃæ±û¶â¸Ë¡Ê¸½¡¦ÇÀÎÓÃæ¶â¡Ë¤ÎÄ´ºº²ÝÄ¹¡¦±§¼£ÅÄÍÎ°ì¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ï15Ì¾¡£ÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ°÷¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¡¢±§¼£ÅÄ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ÈÆ±¤¸Ì±´Ö½Ð¿È¤Ç¡¢Æ±ÌÁÄÌ¿®¼ÒÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡¦³òÅçÌÐÍºÌò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢³¤·³¾¯º´¡¦Â¼°æÏÂÀµÌò¤ò´äÅÄ¹äÅµ¡¢Î¦·³¾¯º´¡¦¹â¾ë¸»°ìÌò¤òÃæÂ¼Áó¡¢´ë²è±¡Êª²Á¶É»öÌ³´±¡¦Ê÷´ßÁð°ìÌò¤ò»°±ºµ®Âç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡±§¼£ÅÄ¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢Ëå¡¦¾®É´¹ç¤òÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢Äï¡¦±ÑÆó¤ò¿ùÅÄÍëÎÛ¡¢±§¼£ÅÄ¤Î¾å»Ê¡¦°æÀîÃéÍº¤òÊÌ½êÅ¯Ìé¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¶á±ÒÊ¸ËûÌò¤Ë¤ÏËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡¢¾¼ÏÂÅ·¹ÄÌò¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¢ÌÚ¸Í¹¬°ìÌò¤Ë¤Ï±üÅÄ±ÍÆó¡¢Î¦·³¾¯¾¡¦ÈÄÁÒÂçÆ»Ìò¤Ë¤Ï¹ñÂ¼È»¡¢Î¦·³Ãæº´¡¦À¥¸ÅÌÀÌò¤Ë¤Ïº´Æ£Î´ÂÀ¡¢Î¦·³¾¯¾¡¦ÉðÆ£¾ÏÌò¤Ë¤ÏÃæÌî±ÑÍº¡¢Î¦·³Ãæº´¡¦À¾Â¼ÎÉÊæÌò¤Ë¤Ï¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢Î¦·³Âç¿Ã¡¦ÅìÛê±Ñµ¡Ìò¤Ë¤Ïº´Æ£¹À»Ô¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÂê»ú¤òÀÖ¾¾ÍÛ¹½Â¤¡¢²»³Ú¤ò´äÂåÂÀÏº¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¡üÀÖ¾¾ÍÛ¹½Â¤¡ÊÂê»ú¡Ë¤È¤Æ¤âÎÉ¼Á¤ÊÈ¿Àï¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âê»ú¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±ÇÁü¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¤¢¤Î»þÂå¤ÎÊÄºÉ´¶¤ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤òÁÛ¤¤¡¢É®»ú¤Ç¤â½ñÆ»¤Î·¿¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤¹¤êÀÚ¤ì¤¿É®¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ËÀ§Èó¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü´äÂåÂÀÏº¡Ê²»³Ú¡ËÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥µ¥«¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦²»³Úµ»Ë¡¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÀïÁè¡×¤«¤é²¿¤â³Ø¤Ù¤Ê¤¤¿ÍÎà¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢²»³ÚÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê²»³Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡Ö¥Ñ¥Ã¥µ¥«¥ê¥¢¡×¤À¤È»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë³Î¿®¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë