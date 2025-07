ちゃんみなが、初のアニメ主題歌として書き下ろした「WORK HARD」を採用したディズニープラス「スター」オリジナルシリーズ『BULLET/BULLET』のノンクレジットオープニング映像が公開となった。『BULLET/BULLET』は、「呪術廻戦」TVシリーズ第一期、劇場版『呪術廻戦0』、「NINJA KAMUI」など、話題作を次々と手がけ、その圧倒的なアクションと作画で世界を熱狂させた鬼才・朴性厚(ぱく そんふ)監督が、10年の構想を経て放つ、初の完全オリジナルアニメーション。ちゃんみな自身初のアニメ主題歌として書き下ろされた「WORK HARD」が採用されたオープニング映像では、キャラクターが楽曲に合わせてリップシンクを披露し、巨大なWORKの文字が降ってくるなどド派手演出でアニメのスタートを盛り上げている。

先日、無事ファイナルを迎えた自身のツアー「AREA OF DIAMOND 3」では本編ラストの楽曲として披露された「WORK HARD」。ランニングマシーンを計9台使用してワークハードしている様を表現するだけでなく、天井から吊るされたワイヤーで逆さ吊りにされて移動しながら歌うなど、フロアから悲鳴にも近いどよめきが起こるほどのド派手な演出で格の違いを見せつけた。なお、ちゃんみなは、2026年2月より7都市14公演をめぐるアリーナツアー「AREA OF DIAMOND 4」の開催も発表している。<ライブ情報>アリーナツアー「AREA OF DIAMOND 4」2026年2月7日(土)新潟:朱鷺メッセ2月8日(日)新潟:朱鷺メッセ2月17日(火)広島:広島グリーンアリーナ2月18日(水)広島:広島グリーンアリーナ2月21日(土)愛知:AICHI SKY EXPO ホールA2月22日(日)愛知:AICHI SKY EXPO ホールA2月26日(木)宮城:宮城セキスイハイムスーパーアリーナ2月27日(金)宮城:宮城セキスイハイムスーパーアリーナ3月3日(火)福岡:マリンメッセ福岡A館3月4日(水)福岡:マリンメッセ福岡A館3月10日(火)大阪:大阪城ホール3月11日(水)大阪:大阪城ホール3月25日(水)東京:有明アリーナ3月26日(木)東京:有明アリーナ指定席:12,100円(税込)ハートオブダイヤモンドシート(着席指定席):12,100円(税込)アップグレード(ダイヤモンドクラス):15,000円(税込)(※オフィシャルファンクラブ先行当選者限定)※後日、公式リセールを実施いたします。■チケット販売スケジュールファンクラブ先行:7月7日(月)22:00〜 7月27日(日)23:59ちゃんみな公式サイト:https://chanmina.com/