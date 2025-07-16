Âè173²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ï¡Ö³ºÅöºî¤Ê¤·¡×¡¡³©Àî¾Þ¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ê¤·¡×¤Ï1997Ç¯°ÊÍè¡¡Ìó28Ç¯¤Ö¤ê
Âè173²ó³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç½°Ê¸³ØºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ï³ºÅöºî¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢°©ºäÅßÇÏ¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Îµ°À×¡Ù¡¢ÀÄÌøÊË¿Í¤µ¤ó¤Î¡ØÍðÊâ¤ÈÀéÀ¦¡¡RAMPO¤ÈSEMPO¡Ù¡¢°²Âô±û¤µ¤ó¤Î¡Ø±³¤ÈÎÙ¿Í¡Ù¡¢±öÅÄÉð»Î¤µ¤ó¤Î¡ØÍÙ¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¡Ù¡¢²ÆÌÚ»ÖÊþ¤µ¤ó¤Î¡ØN¤Î°ïÃ¦¡Ù¡¢Í®·îÍµ»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÆ¨Ë´¼Ô¤ÏËÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¡Ù¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾ÌÚ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ê¤·¤Ï¡¢Âè136²ó¡Ê2006Ç¯²¼È¾´ü¡Ë°ÊÍè¤ÇÌó19Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢³©Àî¾Þ¤â³ºÅöºî¤Ê¤·¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Î¾¾Þ³ºÅöºî¤Ê¤·¤ÏÂè118²ó¡Ê1997Ç¯²¼È¾´ü¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó28Ç¯¤Ö¤ê¡¢»Ë¾å6²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£