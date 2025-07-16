¿·Ç³³Ù¤Î²Ð»³³¥¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÃÇ¿å¤ä²¹Àô¤Î¶¡µëÄä»ß¤¬Â³¤¯Ì¸Åç»Ô¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿·Ç³³Ù¤Ç¤ÏÀè·î22Æü°Ê¹ß¡¢ÃÇÂ³Åª¤ËÊ®²Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£·î10Æü¤Ë²Ð»³³¥¤ò´Þ¤ó¤ÀÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤ÀÌ¸ÅçÀî¤Ç¤¹¡£

¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö1½µ´Ö¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿¤­¤ç¤¦¤â¡¢³¥¿§¤ËÂù¤ê¡¢Î®ÌÚ¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Ì¸ÅçÀî¾åÎ®¤Ç¤Ï¿åÆ»´É¤È²¹Àô¤ÎÇÛ´É¤¬ÇËÂ»¤·¡¢¹âÀéÊæ²Ï¸¶¤Î4¤Ä¤Î»ÜÀß¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä²¹Àô»ÜÀß¡¢¸Ä¿Í¤Î½»Âð264¸®¤Ç²¹Àô¤Î¶¡µë¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ì¸Åç»ÔÌ¸ÅçÅÄ¸ý¤Ë¤¢¤ë¶¦Æ±Íá¾ì¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë½»¤à5À¤ÂÓ¤¬¤Û¤ÜËèÆüÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢ÍáÁå¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£

¡ÊÅÄ¸ý¶¦Æ±Íá¾ì Ä«¹­¾ºÂåÉ½¡Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê²È¤ËÉ÷Ï¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×

É÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï10¥­¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¹ñÊ¬¤Î²¹Àô»ÜÀß¤ä¡¢¿ÆÀÌ¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï70Âå¤«¤é80Âå¤Ç¡¢°ÜÆ°¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÊÅÄ¸ý¶¦Æ±Íá¾ì Ä«¹­¾ºÂåÉ½¡Ë¡Ö80ºÐ¤ä70ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¡¢¤â¤¦ÂçÊÑ¡£¤â¤¦Áá¤¯Éüµì¤·¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×

Ì¸Åç»Ô¤Ï¡¢²¾Àß¤ÎÇÛ´É¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢3½µ´Ö°ÊÆâ¤òÌÜÅÓ¤Ë¡¢½ç¼¡¡¢²¹Àô¤Î¶¡µë¤òÉüµì¤µ¤»¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Ê¤ªÌ¸Åç¼«¼£²ñÃÏ¶è¤Î24¸Í¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃÇ¿å¤Ï16Æü²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¦

¡¦

¡¦