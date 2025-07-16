IKKO¤È¶¦±é¡¢¡ÖÇã¼èÂçµÈ¡×CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡É¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤ò´ë¶È¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊVNL¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIVB¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ð¥ì¡¼¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯¤â¡ÖÇã¼èÂçµÈ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡¢VNL2025ÀéÍÕÂç²ñ¤Î´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê¤·¡¢Âç²ñ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é»²²Ã¹ñ¤¬ÃË½÷¤È¤â¤Ë2¥«¹ñÁý¤¨¡¢18¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»Ò¤Ï6·î4Æü¡¢ÃË»Ò¤Ï11Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òÅ¾Àï¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤¬4»î¹ç¡ß3½µ¤Î·×12»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ï½÷»ÒÂåÉ½¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¡£ÃË»ÒÂåÉ½¤Ï7·î16Æü¤ËÀéÍÕ¤Ç¥É¥¤¥ÄÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿Íµ¤¤ÏÃË½÷¤È¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£7·î9Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤ÇÀéÍÕ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î½÷»Ò¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤ÏÏ¢Æü¡¢Ëþ°÷¤Ç¡¢º´Æ£½ÊÇµ¡Ê¤è¤·¤Î¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃË»Ò¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¡£ÀÐÀîÍ´´õ¤È郄¶¶Íõ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤¬¥É¥¤¥ÄÀï¤«¤é¹çÎ®¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤Ï²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡»î¹ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¥³¡¼¥È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤âÏÃÂê¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡ÖÇã¼èÂçµÈ¡×¤Î¿·CM¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIKKO¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖCM¤Ï¡¢IKKO¤µ¤ó¤Î¡Ø»ä¤ÏÂçµÈ¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢½÷À3¿Í¡¢ÃËÀ1¿Í¤¬¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø°¦¤Î»¿²Î¡Ù¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¾è¤»¤ÆÆÈÆÃ¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÆÈÆÃ¤ÊÍÙ¤ê¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Ã¼¤ÇÍÙ¤ë¡ÈÃËÀ¤ÎÂ¸ºß¡É¤À¡£¤³¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢X¤Ç¤â¡¢
¡ÔÇã¼èÂçµÈ¤ÎCM¡¡ÂçÃ«?¡Õ
¡ÔÇã¼èÂçµÈ¤ÎCM ±¦Ã¼¤Ç¥¯¥Í¥¯¥Í¤·¤Æ¤ë¿Í¤ÏÂçÃ«¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó?¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î½Ð±é¤Ï¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡£¡ÖÇã¼èÂçµÈ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬¡£
¡Ö¡ØÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤«¡Ø¤¢¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ø»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£CM¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï7·î1Æü¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ÎÃËÀ¤Ï°æ¾å¸»Ì¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤äºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÂçÃ«¸ú²Ì¡É¤Ç¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£