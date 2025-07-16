7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦27Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏAichi Sky Expo¤Ë½¸¤Þ¤ì¡ª¡¡¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»in°¦ÃÎ¤Î¾·ÂÔ·ô¤ò100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»in°¦ÃÎ¤Ë¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¡ª
¡¡ËèÇ¯2·î¤ËÂçºåÉÜ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ï¡¢À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤À¤ÈÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤Á¤é¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢´ØÅì¤È´ØÀ¾¤ÎÃæ´Ö¤Ç¤¢¤ëÅì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢2025Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¡É¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡É¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ë½é¿Ê½Ð¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡Ö¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»in°¦ÃÎ2025¡×¡£ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡ÊÄÌ¾Î¡§¥»¥ó¥È¥ì¥¢¡Ë¤Î¿¿²£¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¡ÖAichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï150°Ê¾å¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤¬½¸·ë¤·¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢Àö¼Ö´ØÏ¢¤Ê¤É¥¯¥ë¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÜÊª¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ä¡¢¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÚ²°·½»Ô»á¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢ÆüÊÆ¤¬¸Ø¤ë¼«Æ°¼Ö·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¿ôÍè¾ì¤¹¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢WEB CARTOPÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²óÌÜ¤Î¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»in°¦ÃÎ¤ÎÆÃÊÌ¾·ÂÔ·ô¤ò¥É¥É¡¼¥ó¤È100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ê1Ì¾¤¢¤¿¤êºÇÂç4Ëç¤Þ¤Ç±þÊç²ÄÇ½¡Ë
¡¡ÄùÀÚ¤Ï7·î22Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¿Í¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È´õË¾¼Ô¤Ï²¼µ¤ÎURL¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤·¤Æ¡¢Ê³¤Ã¤Æ¿½¤·¹þ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢°¦ÃÎ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»in°¦ÃÎ ¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¢¨ÅöÁª¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ý½¸¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊÈ¯Á÷¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¼Â»Ü¡¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤òÂè»°¼Ô¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£