クラフトビールやRTD(Ready to Drink)などお酒の選択肢が広がるなかで、自分好みの味を見つけるには、味や香りの違いを客観的に把握するのが近道。本連載では、GetNaviのお酒・グルメアドバイザーを務めるフードコーディネーター・中山秀明氏が、注目商品を実際に試飲し、味の傾向や香りの特徴をチャート形式で可視化。今回は「キリン 氷結 mottainai 尾花沢すいか」をフィーチャー。

氷結 mottainai 尾花沢すいか

アルコール成分:4%

原材料: すいか果汁、ウオッカ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料

価格: オープン価格

おいしいのに訳あって捨てられてしまう予定であった、山形特産「尾花沢すいか」を使用。シャリッとジューシーでみずみずしい甘さの「尾花沢すいか」の特長が感じられ、満足感がありながらもスッキリとしたおいしさ。

もぎたてスイカのあの味わいだが、メロンを想起させる香りも

「同じウリ科果実のメロンっぽい香りもありますが、飲んでみると味はスイカですね。 そこそこ甘さはあって、クリーミーなニュアンスやスイーツ感がメロンを想起させるのかもしれません。しかし、トップで感じる青々しいフックと、ミドルノートのジューシーなみずみずしさは、もぎたてスイカのあの味わい。



キレがあるので甘ったるくはなく、食中酒にもしっかりイケます。山形産ということで、塩ゆでしただだ茶豆にはスゴく合うの では。ほかには、同じウリ科のキュウリの冷菜とかにもいいですよ」(中山氏)

甘さ:4 キレ:2.5 アルコール感:1 酸味:2 果実味:4

