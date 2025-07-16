¡Ö¥Ý¥±¥Ý¥±¡×¤ÇÉÔ¶ñ¹çÈ¯À¸¡¡°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¿¥¤¥È¥ë²èÌÌ¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤º¡¡¸¶°ø¤òÄ´ººÃæ
¡¡¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ÖPokemon Trading Card Game Pocket¡Ê¥Ý¥±¥Ý¥±¡Ë¡×¤Î¸ø¼°SNS¤¬16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¿¥¤¥È¥ë²èÌÌ¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡ÖËÜÆü18»þ°Ê¹ß¡¢°ìÉô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë²èÌÌ¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾Ý¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ý¥±¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ï¤¿¤·¤À¤±¡©¡×¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¤È¥Ý¥±¥Ý¥±¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡õ¥¨¥é¡¼É½¼¨¡×¡Ö¥Ý¥±¥Ý¥±¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤º¢ªWi-FiÀÚ¤Ã¤¿¤éÆþ¤ì¤¿¢ªºÆÅÙWi-Fi¤¤¤ì¤Æµ¯Æ°¢ªÆþ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡