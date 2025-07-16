»²À¯ÅÞ¤ÈÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÏÂ¾ÅÞ°Ê¾å¤Ë¡Ö³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡×¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡© ¡Ö»²±¡Áª XÁ´ÎÌÄ´ºº¡×
¡¡»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤ÎX¾å¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥É¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ANN¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¬ÀÏ¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î¡Ö³È»¶ÎÏ¡×¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¥°¥é¥Õ
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë10ÅÞ¤Î¤¦¤Áº£²ó¤Ï»²À¯ÅÞ¤ÈÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÁªµóËÜÉô¤Î½©ËÜÂçÊåµ¼Ô¤Ï¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖX¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤òÂÐ¾Ý¤ËÀ¯ÅÞÌ¾¤äÀ¯ºö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤ÉÌó100¸Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê¤·¡¢Ê¬ÀÏ¥Ä¡¼¥ë¡ÊMeltwater¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ´ºº¡×¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ØÅê¹Æ¿ô¡Ù¤Ç¡ØÅê¹Æ¼Ô¤Î¿ô¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÅê¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤¬¹ÎÄêÅª¤Þ¤¿¤ÏÈÝÄêÅª¤«¤Î¶èÊÌ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ø¿ô¡Ù¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æº£X¾å¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ø¼¨Æü¤Ç¤¢¤ë7·î3Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö»²À¯ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤È¶¦¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í¡×¡Ö»²±¡Áª¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡ÊÊ¬ÀÏ²èÌÌ¤Ç¤ÏÅê¹Æ¿ô¤ÈÊ¸»ú¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÈæÎã¤¹¤ë¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½©ËÜµ¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø³°¹ñ¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦»²À¯ÅÞ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡×¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡Æ±ÍÍ¤ËÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥É¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡½©ËÜµ¼Ô¤Ï¡ÖÂ¾ÅÞ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ø³°¹ñ¿Í¡Ù¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¡û¡û¸õÊä¡¢ÅêÉ¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤ÉÅê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡Ø¤ª´ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥É¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
»²À¯ÅÞ¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯È¯¿®
¡¡¼¡¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ª¤è¤ÓÅÞ¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºöÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½©ËÜµ¼Ô¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡Ø³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¿È¤ÏÎã¤¨¤Ð¡Ø¹Ô¤²á¤®¤¿³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¡Ù¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2ÈÖ¼ê¡¢3ÈÖ¼ê¤Ë¡Ø¾ÃÈñÀÇ¡Ù¡Ø¸ºÀÇ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÑ¸ì¤âÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿ÅÀ¤â»²À¯ÅÞ¤ÎÆÃÄ§¤À¤È»×¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ø¾ÃÈñÀÇ¤ÎÃÊ³¬ÅªÇÑ»ß¤Ë¤è¤ë¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¸ºÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤âÁý²Ã·¹¸þ
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¯ºö¥ï¡¼¥É¤´¤È¤ËÅê¹Æ¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¸ø¼¨Æü°Ê¹ß¡¢¸õÊä¼Ô¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¸ºÀÇ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¡Ø³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡Ù¤¬Â¿¤¤¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ª¤è¤ÓÅÞ¤Î¸ø¼°X¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºöÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½©ËÜµ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤â¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¡Ø³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡Ù¤¬Â¿¤¤¡£2ÈÖÌÜ¤Î¡Ø´ØÀÇ¡Ù¤Î4ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÅÞ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âº¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡Ø´ØÀÇ¡Ù¤ä¡Ø°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿³°¸ò¤Ê¤É¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÎã¤¨¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖX¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ø³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡Ù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÀ¯ºö¥ï¡¼¥É¤´¤È¤ËÅê¹Æ¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ½©ËÜµ¼Ô¤Ï¡Ö¸ø¼¨Æü°Ê¹ß°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¡Ø³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤«¤Ê¤êº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢X¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ø³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡Ù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»²À¯ÅÞ¤ÈÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¤ÈÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¡¢Â¾¤ÎÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½©ËÜµ¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤â¡Ø¼«Ì±ÅÞ¡Ù¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤ËÁªµó´ü´ÖÃæ¤ËÂ¾¤ÎÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ÆË«¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£ÈãÈ½ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¡É¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢Åê¹Æ¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÈãÈ½Åª¤ÊÆâÍÆ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡½©ËÜµ¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø²æ¡¹¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤ë¼ïÊÝ¼éÁØ¤Î¼õ¤±»®¤òÁÀ¤¦ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬»²À¯ÅÞ¤ËÂ¿¤¯¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬¡Ø»²À¯ÅÞ¤È¤ÏÊý¸þ¤¬°ã¤¦¡Ù¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
»²À¯ÅÞ¤ÈÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÏX¤ò¡Ö²¿¤«¤·¤é¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢XÅê¹Æ¤Î¡Ö¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½©ËÜµ¼Ô¤Ï¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅê¹Æ¤È°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¯¡¢X¤ò¡Ø²¿¤«¤·¤é¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ê¥Ý¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¡£Ãæ¿È¤ò¸«¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤ÐÂ¾¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»²À¯ÅÞ¤È¤ÏÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤¬¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤òÃæ¿´¤ËX¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î¡Ö³È»¶ÎÏ¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤
¡¡ºÇ¸å¤ËXÅê¹Æ¤Î¡Ö³È»¶ÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½©ËÜµ¼Ô¤Ï¡ÖÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¿ô¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ØÉ½¼¨¤Î¿ô¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡Ø¿Í¿ô¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£Îã¤¨¤ÐX¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ë¤Ñ¤Ã¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤ËÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¸õÊä¼Ô¤Î¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¹â¤¯½Ð¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬Â¾ÅÞ¤ò°ú¤Î¥¤¹·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¸Ä¡¹¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£2ÈÖÌÜ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢3ÈÖ¼ê¤Ë¤Ï»²À¯ÅÞ¤¬Â³¤¯¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡Ø¸õÊä¼Ô¡Ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÅÞ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡ØÅÞ¤ÎÂåÉ½¡Ù¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤¢¤¯¤Þ¤Çº£²ó¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎX¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ë¥å¡¼¥¹´ë²è¡Ë