¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦£Ç£É¥¥å¡¼¥Ý¥éÇÕ¡Û¿¹³î¹Ô¡¡°¦µ¡¤ò½¤Àµ¤·¹¥È¯¿ÊÁÀ¤¦¡Ö£Ç£É¤È¤Ê¤ë¤È¸·¤·¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç£É¡ÖÂè£´£¹²ó¥¥å¡¼¥Ý¥éÇÕ¡×¤¬£±£·Æü¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÅöÃÏÉáÄÌ³«ºÅ¤ÇÍ¥½Ð¤·¡¢£µÃå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡áÀî¸ý¡Ë¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤Æ¹¶¤á¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¸å¼ê¤òÆ§¤ó¤À¤Î¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶á¶·¤Ï£´ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤Ç°¦µ¡¤Î¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢Í¥¾¡Àï¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½à·è¤Ï¼êÁ°¤Ë¤²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Ä´À°¤·¤¿¤éÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££±£²£Ò¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤¦¾¯¤·¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤ÏÂ¼þ¤ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¾è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¾¯¤·Ä·¤Í¤ë¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¹Ô¤¯»þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¼þ¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÂØ¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÄ·¤Í¤ë¡£¤Þ¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¼þ¤ê¤ò°·¤¦¤«¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òÂØ¤¨¤ë¤«¡Ä¡×¤ÈÂÐºö¤ò»Ü¤¹¡£
¡Ö£Ç£É¤È¤Ê¤ë¤È¸·¤·¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Í¡×¡£²ÝÂê¤ò½¤Àµ¤·¡¢É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë±ÔÈ¯¤ò·è¤á¹¥È¯¿Ê¤òÁÀ¤¦¡£