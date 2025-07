¡Öknock your socks off¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Åú¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「驚かせる、感動させる」でした!

この表現は、「脅かす」というよりも「感動させる」という意味の「驚かせる」であることに注意しましょう!

「I wasn't expecting to enjoy the movie, but it absolutely knocked my socks off! It's my favorite film of the year.」

(この映画を楽しめるとは思っていなかったが、私の予想を見事に裏切った! 今年1番のお気に入りだ)