¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤ËÃËÀ­¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤«¤Ð¤ó¤Ê¤É¤òÅð¤Þ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»µïÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤Îºä°æÍ¦ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤È¹â¶¶¤Þ¤êÆàÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï»°½Å¸©¤Î30Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤Î»Ø¼¨Ìò¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¡¢5·î¤Ë»Ø¼¨Ìò¤¬Â¾¤Î¿ÍÊª5¿Í¤ËÃËÀ­¤Î²È¤«¤é¡¢¤«¤Ð¤ó¤Ê¤É25ÅÀ¤òÅð¤Þ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃËÀ­¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿°û¿©Å¹¤Î¸µ½¾¶È°÷¤Ç¡¢»Ø¼¨Ìò¤Ë¿¯ÆþÊýË¡¤Î¤Û¤«¡¢¶â¤Î¾ì½ê¤äºßÂð³ÎÇ§¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£