ËüÇî²ñ¾ì¤ÏÆü±¢¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ä¡È½ë¤µ¤ÎµßÀ¤¼ç¡É¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¡×¡ª¡©¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ¸þ¤±»ý¤ÁÊª¥ê¥¹¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡¡X¤Ç7000·ïÊÝÂ¸
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÏÆüº¹¤·¤ò¼×¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¿¿²Æ¤ÎÆüÃæ¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿Åê¹Æ¤¬X¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢7000·ï¶á¤¤ÊÝÂ¸¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È4Ëç¡Û¡ÖËüÇî¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼·óÌ¡²è²È¤ÎËÙÉô·òÏÂ¡Ê@takeo_horibe¡Ë¤µ¤ó¤¬6·î29Æü¤ËX¤ØÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ï1Ëü·ï¡¢ÊÝÂ¸¿ô¤Ï6700·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÄ¾¼ÍÆü¸÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¤Î¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¦¾ìÆâ»¶ºöÌÜÅª¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ý¤ÁÊª¥ê¥¹¥È¤¬¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ Æü»±¡ÊÀ²±«·óÍÑ¡Ë¢¨²ñ¾ì¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤â²ÄÇ½
¡¦ ²ÆÍÑ¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼
¡¦ Ë¹»Ò¡Ê¤Ò¤â¤Ä¤¡Ë
¡¦ ¥µ¥ó¥°¥é¥¹
¡¦ Çö¼ê¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê¼ê²ÙÊª¤Î²¾ÃÖ¤ÍÑ¡Ë
¡¦ ¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡Ê¾®Á¬¡¦¥«¡¼¥ÉÍÑ¡Ë
¡¦ Åà¤é¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥ª¥ë
¡¦ ¤Ä¤¸¤µ¤ó¡Ê@t_tsuji¡ËºîÀ®¤ÎÈó¸ø¼°ÃÏ¿Þ
¡¦ ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ë
¡¦¡¡Îä¥¿¥ª¥ë¡ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ë
¸åÆü¤ÎÄÉ²ÃÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÆü»±Æ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤â»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤â¾Ò²ð¡£º®»¨¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤âÆü»±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¹â¤µ¤¬Â·¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö·Ú¿©¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤ÏÍ×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª±¢ÍÍ¤ÇËüÇî¤òÌµ»ö¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡ªÆü»±¡¢¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¤ÏËÜÅöÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËüÇîÆâ¤Î¥¸¥å¥ó¥¯Æ²¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤è¤¯¤Æ¡£¥á¥¬¥Í¾å¤«¤é¤â¤Ä¤±¤ì¤Æ»ë³¦¤Ï¥¯¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼ÔÆ±»Î¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤¦¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤È²ÙÊª¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø
¤³¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿ËÙÉô·òÏÂ¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»öÁ°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¸þ¤±¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ã±¿È¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊËÙÉô¤µ¤ó¡Ë
ºÇ¤âÌòÎ©¤Ã¤¿»ý¤ÁÊª¤Ï¡ÖÆü»±¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ò±Æ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¿¤À¤·¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë²á¤´¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆâÂ¦¤¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Ç®¤òÆ¨¤¹¤Î¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤è¤êÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¾Æ¤±¤ÎÂ¾¤Ë½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊËÙÉô¤µ¤ó¡Ë
Ä¹Âµ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÄÌµ¤À¤È²ÙÊª¤¬¿óÄ¥¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Âµ¤À¤È¶õµ¤¤¬Æ¨¤²¤º¡¢¤â¤Ã¤È½ë¤¯´¶¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁªÂòÍýÍ³¤âÌÀ³Î¤Ç¤·¤¿¡£
»öÁ°¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ÇÌòÎ©¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡Ø¤µ¤Ã¤È²ÙÊª¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡Ù¤È¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü»±¤äÌã¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¥´¥ßÎà¤Ê¤É¤ò°ìÃ¶»ÅÉñ¤¦¤Î¤ËÂçÊÑ½ÅÊõ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÙÉô¤µ¤ó¡£
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÁ´¤ÆÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä
²ñ¾ìÆâ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Ãæ¤òÊâ¤¯¤È¤É¤³¤«¿À¼Ò¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡Ø´Ó¡Ù¤Î·úÃÛ¹©Ë¡¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«¤äÆüº¹¤·¤ò¼×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢°Ø»Ò¤âÂ¿¤¯ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¡£ÉÔ»×µÄ¤ÈÌÂ¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊËÙÉô¤µ¤ó¡Ë
²ñ¾ìÆâ¥Ð¥¹¤Î³èÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡ÖÊâ¹Ô¼ÔÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î³¤¾åÉôÊ¬¤âÁö¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³¤Â¦¤«¤é¸«¤¿²ñ¾ì¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÁ´¤ÆÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥¿¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏÈæ³ÓÅªÆþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ¼Êý¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î²°¾å¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÂçÊÑÎÃ¤·¤¯¡¢·Ê¿§¤â¸¸ÁÛÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊËÙÉô¤µ¤ó¡Ë
²ñ¾ì´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¾ìÆâ¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËÃî¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³¤ÊÕ¤Ê¤Î¤Ë¼«Á³¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÙÉô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÂ¤ò±¿¤ÖÍ½Äê¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤Æ²ó¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éËüÇî¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¡Ö»ý¤ÁÊª¥ê¥¹¥È¡×¤È¡Ö²ñ¾ìÆâ¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢½ë¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£