¥í¥¹¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ¡¢¶¥µ»ÆüÄø¤ÎÂçÏÈ¤òÈ¯É½
2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¶¥µ»ÆüÄø¤ÎÂçÏÈ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¼°¤Ï7·î14Æü¤Ç¡¢¤½¤Î2ÆüÁ°¤Î12Æü¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¿åµå¡¢7¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤Î7¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¦¾å¶¥µ»¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ¤Ï³«²ñ¼°ÍâÆü¤Î15Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¡¢¶¥±Ë¤Ï22Æü¤«¤éÊÄ²ñ¼°ÅöÆü¤Î30Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï15Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡¢Ìîµå¤Ï15Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÄ²ñ¼°ÅöÆü¤Î30Æü¤Ë¤Ï¡¢¶¥±Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¼«Å¾¼Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ï36¶¥µ»¡¢351¼ïÌÜ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢24Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤è¤ê22¼ïÌÜÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë